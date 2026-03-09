Городовой / Полезное / Добавьте это в грунт – и почва станет воздушнее облака: идеальные условия для корней – урожайность 10x
Добавьте это в грунт – и почва станет воздушнее облака: идеальные условия для корней – урожайность 10x

Опубликовано: 9 марта 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие неорганические добавки полезно добавлять в почву

Существуют неорганические добавки, которые создают корням растений комфортные условия для роста и развития. Топ-5 лучших добавок привели эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

Песок

С одной стороны, песок действительно делает почву воздухопроницаемой. С другой – он ее утяжеляет. Поэтому в грунт допустимо добавлять максимум 20% от объема, иначе земля «забетонируется».

Гидрогель

Отличный вариант для засушливых регионов. Полимер впитывает излишки влаги, которую затем возвращает растениям. Также он способен задерживать удобрения и затем отдавать их корням в оптимальном объеме.

Керамзит

Среди преимуществ – легкость, пористость, экологичность. Смешайте мелкофракционный керамзит с грунтом – и вы получите идеальную почву.

Вермикулит и перлит

Если ваша почва плотная и твердая, эта пара минеральных разрыхлителей вам поможет. Вермикулит – вспученная слюда, которая способна удерживать воду. Перлит – вспученное стекло, который насыщает почву кислородом.

Пенопластовая крошка

Защищает корневую систему от охлаждения и перегрева, рыхлит грунт. Однако перед использованием необходимо тщательно ее промыть.

Ранее портал «Городовой» рассказал про 5 цветов, которые растут и в самом тяжелом грунте.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
