Добавьте это в грунт – и почва станет воздушнее облака: идеальные условия для корней – урожайность 10x

Существуют неорганические добавки, которые создают корням растений комфортные условия для роста и развития. Топ-5 лучших добавок привели эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».
Песок
С одной стороны, песок действительно делает почву воздухопроницаемой. С другой – он ее утяжеляет. Поэтому в грунт допустимо добавлять максимум 20% от объема, иначе земля «забетонируется».
Гидрогель
Отличный вариант для засушливых регионов. Полимер впитывает излишки влаги, которую затем возвращает растениям. Также он способен задерживать удобрения и затем отдавать их корням в оптимальном объеме.
Керамзит
Среди преимуществ – легкость, пористость, экологичность. Смешайте мелкофракционный керамзит с грунтом – и вы получите идеальную почву.
Вермикулит и перлит
Если ваша почва плотная и твердая, эта пара минеральных разрыхлителей вам поможет. Вермикулит – вспученная слюда, которая способна удерживать воду. Перлит – вспученное стекло, который насыщает почву кислородом.
Пенопластовая крошка
Защищает корневую систему от охлаждения и перегрева, рыхлит грунт. Однако перед использованием необходимо тщательно ее промыть.
Ранее портал «Городовой» рассказал про 5 цветов, которые растут и в самом тяжелом грунте.