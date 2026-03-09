Городовой / Полезное / Попробовала молочку в Беларуси - другую теперь обхожу стороной: в чем секрет высокого качества продукции
Попробовала молочку в Беларуси - другую теперь обхожу стороной: в чем секрет высокого качества продукции

Почему в Беларуси молочная продукция отличается высоким качеством

Те туристы, которые хоть раз бывали в Беларуси, восхищаются не только достопримечательностями, но и вкусной едой. Особенно путешественники ценят молочные продукты. Вкус сыра, молока, творога, йогуртов здесь значительно отличается от привычных, что вызывает некоторые вопросы. Оказалось, что объяснить высокое качество молочной продукции Беларуси очень легко.

Натуральное сырье

В Беларуси наблюдается хорошая экология, поэтому коровы питаются качественными кормами, которые имеют натуральный состав. Это делает молоко жирным, придает насыщенный вкус, сообщает портал "Юг-Стрим".

Высокий контроль

Государственные стандарты жестко регулируют производство, поэтому местные компании не могут использовать растительные жиры и прочие сомнительные компоненты, которые влияют на качество продукции. В Беларуси стараются придерживаться стандарта со времен СССР, когда другие страны СНГ от него уже отошли.

За любое нарушение производитель будет нести личную ответственность, из-за чего компании стараются делать ставку на качество, а не на прибыль.

Большой объем производства

Беларусь на протяжении многих десятилетий входит в список лидеров по экспорту молочной продукции, из-за чего производителям важно поддерживать высокое качество, делать товар привлекательным для людей из других стран.

Гастрономический бренд

Некоторые туристы намеренно едут в Беларусь ради вкусной молочной продукции, ведь она уже давно стала гастрономическим брендом. Производители понимают, что на них лежит громадная ответственность, поэтому они продолжают соблюдать высокие стандарты.

