Всего 4 ингредиента и целый противень восторгов: рецепт, который покоряет с первого кусочка

Вместо привычной начинки внутри перца оказывается сочное куриное бедро с расплавленным сыром фета. Во время запекания перец отдаёт свой сок мясу, сыр становится нежным и кремовым, а на дне формы образуется невероятно вкусный ароматный соус.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Мария Сурова - рецепты и советы".
Ингредиенты:
- филе куриного бедра — 800 г,
- болгарский перец крупный — 6 шт.,
- сыр фета — 100 г,
- оливковое масло — 30 мл,
- соль — по вкусу,
- специи для курицы — по вкусу.
Приготовление
Духовку заранее разогреваю до 180 градусов. Болгарские перцы тщательно мою и аккуратно очищаю от семян, стараясь сохранить их целыми.
Филе бедра внимательно осматриваю и удаляю оставшиеся хрящики и мелкие косточки. Затем солю мясо и посыпаю любимыми специями.
Сыр фета нарезаю небольшими брусочками. В каждый кусочек куриного филе заворачиваю брусочек сыра. Получаются своеобразные мясные рулетики с нежной начинкой.
Аккуратно помещаю курицу внутрь подготовленных перцев. Если перцы небольшие, часть мяса можно немного подрезать.
Форму для запекания слегка смазываю маслом и выкладываю подготовленные перцы. Сверху смазываю их оливковым маслом.
Отправляю форму в разогретую духовку примерно на 60 минут. Через 30-40 минут температуру можно немного уменьшить, ориентируясь на особенности своей духовки.
Готовые перцы подаю горячими вместе с рисом.
Примерное время приготовления: 1 час 15 минут
Личный опыт
В качестве специй для курицы я добавляю хмели-сунели и сванскую соль. Так вкус блюда получается пикантным и необычным.
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