Всего 4 ингредиента и целый противень восторгов: рецепт, который покоряет с первого кусочка

Быстрый и простой рецепт для полноценного ужина.

Вместо привычной начинки внутри перца оказывается сочное куриное бедро с расплавленным сыром фета. Во время запекания перец отдаёт свой сок мясу, сыр становится нежным и кремовым, а на дне формы образуется невероятно вкусный ароматный соус.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Мария Сурова - рецепты и советы".

Ингредиенты:

филе куриного бедра — 800 г,

болгарский перец крупный — 6 шт.,

сыр фета — 100 г,

оливковое масло — 30 мл,

соль — по вкусу,

специи для курицы — по вкусу.

Приготовление

Духовку заранее разогреваю до 180 градусов. Болгарские перцы тщательно мою и аккуратно очищаю от семян, стараясь сохранить их целыми.

Всего 4 ингредиента и целый противень восторгов: рецепт, который покоряет с первого кусочка - image 1

Филе бедра внимательно осматриваю и удаляю оставшиеся хрящики и мелкие косточки. Затем солю мясо и посыпаю любимыми специями.

Сыр фета нарезаю небольшими брусочками. В каждый кусочек куриного филе заворачиваю брусочек сыра. Получаются своеобразные мясные рулетики с нежной начинкой.

Аккуратно помещаю курицу внутрь подготовленных перцев. Если перцы небольшие, часть мяса можно немного подрезать.

Форму для запекания слегка смазываю маслом и выкладываю подготовленные перцы. Сверху смазываю их оливковым маслом.

Отправляю форму в разогретую духовку примерно на 60 минут. Через 30-40 минут температуру можно немного уменьшить, ориентируясь на особенности своей духовки.

Готовые перцы подаю горячими вместе с рисом.

Примерное время приготовления: 1 час 15 минут

Личный опыт

В качестве специй для курицы я добавляю хмели-сунели и сванскую соль. Так вкус блюда получается пикантным и необычным.

Ранее мы писали о том, как приготовить лапшу с грибами.