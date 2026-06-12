Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет

Обычные шампиньоны, немного овощей и лапша превращаются в ароматное блюдо с ярким вкусом азиатской кухни. Благодаря соевому соусу, чесноку и лёгкой остринке грибы получаются настолько аппетитными, что про мясо даже никто не вспоминает.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
- шампиньоны — 250 г;
- лапша (соба или любая другая) — 200 г;
- репчатый лук — 130 г;
- морковь — 130 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- зелёный лук — 50 г;
- соевый соус — 4 ст. л.;
- острый перец — по вкусу;
- сухой имбирь — 0,5 ч. л.;
Приготовление
Шампиньоны нарезаю пластинками. Если грибы крупные, дополнительно разрезаю пластинки пополам. Репчатый лук нарезаю тонкими полукольцами. Морковь шинкую тонкой соломкой.
Зелёный лук мелко нарезаю. Острый перец измельчаю максимально мелко, предварительно удалив семена. Чеснок очищаю и оставляю для дальнейшего использования.
Лапшу отвариваю согласно инструкции на упаковке. Готовую лапшу откидываю на дуршлаг и промываю холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.
В глубокой сковороде разогреваю масло. На сильном огне обжариваю грибы примерно 3 минуты, постоянно помешивая. Затем добавляю лук и морковь.
Продолжаю готовить ещё около 3 минут на сильном огне. После этого добавляю острый перец, сухой имбирь и пропускаю чеснок через пресс прямо в сковороду.
Обжариваю всё вместе около минуты. Вливаю соевый соус и готовлю ещё примерно минуту, слегка уменьшив огонь.
Добавляю в сковороду отваренную лапшу. Тщательно перемешиваю и прогреваю несколько минут. В самом конце всыпаю зелёный лук и ещё раз аккуратно перемешиваю.
Примерное время приготовления: 25 минут
Личный опыт
Кроме соевого соуса, я добавляю также устричный соус — так вкус получается гораздо интереснее.
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