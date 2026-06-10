Этот салат с солёными огурцами затмил даже оливье: как приготовить свежую вкуснятину

Этот салат с солёными огурцами получается удивительно вкусным. Здесь идеально сочетаются картофель, яйца, сочный зелёный горошек и пикантные огурчики. Блюдо получается сытным, но при этом не тяжёлым, поэтому отлично подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкус мира".
Ингредиенты:
- картофель отварной — 400 г,
- солёные огурцы — 250 г,
- яйца куриные — 4 шт.,
- лук репчатый — 100 г,
- зелёный горошек консервированный — 180 г,
- укроп свежий — 20 г,
- майонез — 80 г,
- сметана — 50 г,
Приготовление
Картофель заранее отвариваю и полностью остужаю. Затем очищаю и нарезаю кубиками среднего размера. Яйца отвариваю вкрутую, охлаждаю и также нарезаю кубиками.
Солёные огурцы режу примерно такими же кусочками. Если они слишком сочные, слегка отжимаю лишнюю жидкость.
Лук нарезаю тонкими кусочками. Свежий укроп мелко нарезаю. В глубокую миску отправляю картофель, яйца, огурцы, лук, зелёный горошек и укроп.
Отдельно готовлю заправку. Для этого смешиваю майонез и сметану, добавляю немного чёрного перца. Получившуюся заправку ввожу в салат и аккуратно перемешиваю.
Пробую на вкус и только после этого при необходимости добавляю соль, так как солёные огурцы уже дают достаточную пикантность.
Перед подачей желательно дать салату постоять в холодильнике 20-30 минут, чтобы все вкусы успели соединиться.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Я люблю сытные салаты, поэтому в этот я добавляю 150 грамм копчёной курицы. Так обычный салат может стать полноценным обедом или ужином.
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