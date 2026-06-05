Секрет стройности и сытости: салат "Камелия", который едят даже истинные гурманы

Этот салат с булгуром, свежими овощами и нежной фетой получается настолько вкусным и сытным, что легко заменяет полноценный ужин. Готовится из самых простых продуктов, а выглядит так, будто его подали в хорошем ресторане.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
- булгур — 1 стакан,
- огурец — 1 шт.,
- помидоры черри — 200 гр,
- красный лук — 1 шт.,
- оливки или маслины — пол банки,
- сыр фета или брынза — 100 гр,
- петрушка — по вкусу.
- оливковое масло — 3 ст. л.,
- лимонный сок — 2 ст. л.,
- орегано — 1 ч. л.
Приготовление
Булгур промываю, перекладываю в сотейник и заливаю двумя стаканами воды. Немного подсаливаю, довожу до кипения и варю под крышкой на небольшом огне 12-15 минут до полного впитывания жидкости. Готовую крупу снимаю с плиты и полностью остужаю.
Огурец нарезаю небольшими кубиками. Помидоры черри разрезаю пополам. Красный лук шинкую как можно мельче. Оливки нарезаю тонкими колечками. Петрушку мелко рублю ножом.
Для заправки смешиваю оливковое масло, лимонный сок, орегано, соль и чёрный перец. Хорошо перемешиваю вилкой до лёгкой однородности.
В большой миске соединяю остывший булгур, огурцы, помидоры, лук, оливки и зелень.
Поливаю ароматной заправкой и аккуратно перемешиваю. Сверху посыпаю раскрошенной фетой или брынзой.
Примерное время приготовления: 25 минут
Личный опыт
В этот салат я иногда добавляю сладкий болгарский перец или немного свежего базилика — получается совершенно новый вкус.
Ранее мы писали о том, как приготовить закуску из кабачков.