Трачу 15 минут - и кабачки превращаются в ресторанную закуску: летняя радость - вкуснее любых салатов
Эти кабачки называются "Особенные" — и не просто так. Чем дольше они стоят, тем вкуснее становятся, впитывая ароматную заправку. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- кабачки — 2-3 шт.,
- лимонный сок — 3-4 ст. л.,
- соль — по вкусу (примерно 1 ч. л.),
- сахар — 1 ч. л.,
- чеснок — 3 зубчика,
- укроп — по вкусу,
- петрушка — по вкусу.
Приготовление
Кабачки мою и, если они молодые, кожицу не снимаю. Нарезаю их пластинками и пока не солю, чтобы они не пустили сок раньше времени.
Обжариваю кабачки на растительном масле с двух сторон до красивой золотистой корочки, примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Пока кабачки остывают, готовлю заправку. В миске смешиваю лимонный сок, мелко нарезанный чеснок, укроп, петрушку, сахар и немного соли. Всё тщательно перемешиваю.
В контейнер выкладываю слой обжаренных кабачков, слегка подсаливаю и поливаю заправкой. Затем снова слой кабачков и снова заправка — и так, пока всё не закончится.
Даю закуске настояться хотя бы чуть-чуть, но лучше всего — несколько часов.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
В заливку для большей пикантности я добавляю мело рубленный красный перец чили. Но если вы не любите острое, можете не добавлять.
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