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Трачу 15 минут - и кабачки превращаются в ресторанную закуску: летняя радость - вкуснее любых салатов

Опубликовано: 4 июня 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Трачу 15 минут - и кабачки превращаются в ресторанную закуску: летняя радость - вкуснее любых салатов
Трачу 15 минут - и кабачки превращаются в ресторанную закуску: летняя радость - вкуснее любых салатов
Городовой ру
Простая, освежающая закуска на лето из кабачков.

Эти кабачки называются "Особенные" — и не просто так. Чем дольше они стоят, тем вкуснее становятся, впитывая ароматную заправку. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • кабачки — 2-3 шт.,
  • лимонный сок — 3-4 ст. л.,
  • соль — по вкусу (примерно 1 ч. л.),
  • сахар — 1 ч. л.,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • укроп — по вкусу,
  • петрушка — по вкусу.

Приготовление

Кабачки мою и, если они молодые, кожицу не снимаю. Нарезаю их пластинками и пока не солю, чтобы они не пустили сок раньше времени.

Трачу 15 минут - и кабачки превращаются в ресторанную закуску: летняя радость - вкуснее любых салатов - image 1
Трачу 15 минут - и кабачки превращаются в ресторанную закуску: летняя радость - вкуснее любых салатов - image 1

Обжариваю кабачки на растительном масле с двух сторон до красивой золотистой корочки, примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Пока кабачки остывают, готовлю заправку. В миске смешиваю лимонный сок, мелко нарезанный чеснок, укроп, петрушку, сахар и немного соли. Всё тщательно перемешиваю.

В контейнер выкладываю слой обжаренных кабачков, слегка подсаливаю и поливаю заправкой. Затем снова слой кабачков и снова заправка — и так, пока всё не закончится.

Даю закуске настояться хотя бы чуть-чуть, но лучше всего — несколько часов.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

В заливку для большей пикантности я добавляю мело рубленный красный перец чили. Но если вы не любите острое, можете не добавлять.

Ранее мы писали о том, где попробовать самые вкусные пельмени в России.

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