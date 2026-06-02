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Где попробовать самые вкусные пельмени в России - всего несколько вариантов: отсюда началась история горячего блюда

Опубликовано: 2 июня 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Где попробовать самые вкусные пельмени в России - всего несколько вариантов: отсюда началась история горячего блюда
Где попробовать самые вкусные пельмени в России - всего несколько вариантов: отсюда началась история горячего блюда
Legion-Media
Какие города славятся вкусными пельменями

Для многих пельмени считаются просто едой, но в некоторых уголках России они являются культурным кодом, национальным блюдом. Пельмени там особенно вкусные, так как местные знают все секреты. В каких частях России стоит обязательно попробовать это блюдо?

Урал

Эта часть России считается исторической родиной пельменей. Здесь популярны не только классические варианты, но и более разнообразные. Лучше всего попробовать уральские пельмени в Ижевске и Перми.

Legion-Media
Legion-Media

Ижевск

Этот город считается столицей пельменей. Каждый год в феврале тут проходит фестиваль "Всемирный день пельменя", на котором собираются тысячи гурманов. Чаще всего блюдо готовят из говядины, свинины и баранины в равных пропорциях. Иногда в фарш добавляют капусту или редьку для сочности.

Где попробовать: любые кафе и рестораны, где в разделе пельменей указана "ручная лепка". Особой популярностью пользуется кафе "Горячий пельмень".

Пермь

Пермь славится не только классикой, но и необычными пельменями. Особой популярностью пользуются посикунчики - их обязательно нужно попробовать. В местные пельмени могут добавлять квашеную капусту или грибы.

Где попробовать: ресторан "Экспедиция. Северная кухня", кафе "Пермская кухня".

Legion-Media
Legion-Media

Сибирь

В Сибири пельмени пользуются такой же популярностью, как и на Урале. Лепка является настоящей традицией, иногда их заготавливают тысячами. Сибиряки имеют свои секреты, из-за чего их пельмени такие вкусные. Местные всегда добавляют в фарш ледяную воду или колотый лед, что придает блюду максимальную сочность. Здесь очень популярны пельмени с лосятиной, медвежатиной, олениной и мясом косули.

Где попробовать: Новосибирск - "Пельменная №1" и ресторан “Beerman & Пельмени”, Красноярск - "Хозяин тайги".

"Я пробовала и уральские, и сибирские пельмени. Каждый вид отличается особенным вкусом, но выбрать лучшие я так и не смогла. Оба вида пельменей очень отличаются от магазинных", - сообщает Полина Аксенова.

Legion-Media
Legion-Media

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