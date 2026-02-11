Будто в Европе побывали - город в российской провинции, где смешалась архитектура Фландрии и Италии

Что посмотреть туристу в Йошкар-Оле за один день

Где за одну прогулку увидеть Фландрию, средневековую Русь, Голландию и Италию? Да еще и не покидая Россию. Только в Йошкар-Оле. В столице Республики Марий Эл, на берегах реки Малая Кокшага собрались достопримечательности разных эпох и стилей.

Удобнее всего исследовать город, двигаясь вдоль реки. Ключевые точки этого маршрута:

Набережная Брюгге (2010 г.): Ваше путешествие начинается во Фландрии. Ряды аккуратных домиков из красного кирпича с острыми шпилями, отражающиеся в воде, создают ощущение сказки, особенно вечером с подсветкой. Здесь же вы встретите неожиданных соседей: скульптуры князя Монако Ренье III и Грейс Келли, императрицы Елизаветы Петровны и святых Петра и Февронии.

Воскресенская набережная: Перейдите мост — и вы перенесётесь во времени. Здесь стоят подлинные свидетели истории: дом купца Карелина (XVII в.) и церковь Пресвятой Троицы (XVIII в.). Рядом с ними — памятники Кириллу и Мефодию и царю Фёдору Иоанновичу, основавшему город.

Набережная Амстердам: Продолжая путь, вы попадаете в Голландию. Узкие, будто игрушечные, разноцветные фасады домов стоят плотными рядами. Внимательно смотрите на крыши — на одной из них притаилась скульптура мальчика с дудочкой и двух крыс. Здесь же вас встретит бронзовый Николай Гоголь.

Площадь Оболенского-Ноготкова (2007 г.): Финал прогулки — в солнечной Италии. Здания здесь выдержаны в венецианском стиле. Обязательно подойдите к Национальной художественной галерее к началу любого часа. С боя курантов разыгрывается целое представление: из одной дверцы часов выезжает ослик с иконой, чтобы скрыться в другой. Эта динамическая скульптура — «живая» достопримечательность города.

Все описанные места расположены компактно вдоль набережных. Их можно обойти пешком за один день неспешным шагом. Начните с площади Оболенского-Ноготкова, пройдите по набережной Амстердам, затем по набережной Брюгге и завершите маршрут на Воскресенской набережной.

Город красив в любое время, но особенно живописен летом и осенью. Вечерняя подсветка набережных добавляет волшебства. Чтобы познакомиться и с традиционной марийской культурой, зайдите в одну из местных кондитерских или кафе, чтобы попробовать национальные угощения, например, подкогыльо (крупные вареники) или традиционные блины.

