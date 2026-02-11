Не томат, а рекордсмен урожая: 17 кг с 1 кв.метра земли даже в сырое лето - лучший выбор на сезон-2026

Самый урожайный сорт томатов

Ежегодно появляются новые и улучшенные сорта томатов, которые радуют дачников превосходными вкусовыми качествами, устойчивостью к различным заболеваниям стойкостью к неблагоприятным погодным условиям. Одной из таких разновидностей, по мнению опытного агронома и автора блога «Советы выпускницы ТСХА» Ксении Давыдовой, является «Афродита».

Характеристика сорта

Растения отличаются компактным размером и густой листвой, что делает их подходящими для посадки как в теплице, так и в открытом грунте. «Афродита» известна своей высокой урожайностью. С одного квадратного метра можно собрать около 17 килограммов сладких и сочных помидоров. Плотная кожура плодов обеспечивает длительное хранение томатов и облегчает их транспортировку без повреждений. Кусты продолжают плодоносить вплоть до поздней осени.

Агротехника

Сорт отличается выносливостью. Он хорошо переносит жару и прохладные периоды. При этом не теряет способность формировать завязи. Чтобы получить максимальный урожай, рекомендуется регулярно подкармливать растения и проводить формирование куста, удаляя лишние побеги.

Отзывы огородников

«Афродита» не требует сложного ухода. С выращиванием справится и начинающий дачник. Ранние сроки созревания позволяют получить первый урожай уже в середине лета, а продолжительное плодоношение позволит наслаждаться свежими томатами до самых заморозков», - рассказал Александр из Калуги.

«Афродита» - мой самый любимый сорт! Сажаю ее уже несколько лет. Очень урожайные томаты, вкусовые качества прекрасны. Хорошо подходят для употребления как свежем виде, так и для консервации. Очень рекомендую», - рассказала Олеся из Санкт-Петербурга.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самый урожайный сорт томатов.