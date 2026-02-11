Городовой / Полезное / 3 шт. в воду – и герань слетела с катушек: цветет как угорелая даже зимой – пышные шапки лезут без остановки
3 шт. в воду – и герань слетела с катушек: цветет как угорелая даже зимой – пышные шапки лезут без остановки

Опубликовано: 11 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Натуральная и эффективная подкормка для неуемного цветения герани 

Почти у каждого цветовода есть герань. Ведь это неприхотливый цветок, который может радовать шапочным цветением почти круглый год. Для этого нужно лишь создать условия, в том числе обеспечить герань эффективными подкормками. О них рассказала автор Дзен-канала "Сад-огород Life"(18+).

Первая подкормка

По словам эксперта, чтобы герань выбросила целый фонтан бутонов, нужно подкормить ее настоем луковой шелухи. Достаточно обдать сухую шелуху от 3 луковиц кипятком, залить ее 1 литром воды и оставить на 3 суток. За это время полезные вещества и микроэлементы перейдут в воду. Затем настой нужно процедить и полить герань под корень и спрыснуть ее по листу.

Луковый настой стимулирует рост герани, защищает ее от грибковых заболеваний, отпугивает вредителей, а также способствует появлению цветоносов.

Вторая подкормка

Кроме того, такую подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно развести 1 столовую ложку древесной золы в 1 литре воды. Размешать и полить цветок под корень. Древесная зола содержит фосфор, калий и кальций, которые стимулируют продолжительное цветение.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как они сами добиваются от герани обильного цветения:

"Поливала свои герани настоем луковой шелухи. Это им явно пошло на пользу".

"У нас у церкви стояли герани и обильно цвели. Я спросила, как делаете, что так шикарно цветут. Оказалось, при посадке в вазоны кладут недорогую рыбу. Я попробовала у себя, и мои гераньки тоже обильно цвели. В рыбе много фосфора".

"Я подкармливаю герань монофосфатом калия из расчета 2 грамма удобрения на 1 литр воды. Цветет круглогодично: вся в шапках".

"Заливаю банановую кожуру 3 литрами воды, настаиваю сутки и поливаю герань. Цветет и радует глаз".

"Для роста нужен азот, для цветка – калий, для плода – фосфор. Вот и думайте, чем подкармивать. Не цветет, значит подкормите сульфатом калия. Я пробовала, получается".

Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать герань для обильного цветения.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
