Сколько ехать от Санкт-Петербурга до Минска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Минска составляет около 690–790 км в зависимости от выбранного маршрута. Время в пути зависит от способа передвижения и условий дороги.
Какие поезда ходят от Питера до Минска?
Поезда отправляются с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге и прибывают на станцию Минск-Пассажирский. В 2026 году курсируют несколько составов, например, 051Б «Звезда» (время в пути — 13 часов 22 минуты, 083А (время в пути — 13 часов 52 минуты), 249Б (время в пути — 16 часов 55 минут.
Сколько ехать от Питера до Минска на автобусе?
Автобусы отправляются с автовокзалов Санкт-Петербурга (например, с автовокзала на Обводном канале или от остановки у метро «Московская») и прибывают на Центральный автовокзал Минска. Время в пути варьируется от 11 часов 40 минут до 14 часов в зависимости от рейса и условий дороги.
Какие нюансы путешествия из Питера в Минск на машине?
Расстояние по трассе составляет около 790–800 км. При благоприятных условиях дорога занимает примерно 11–12 часов. Основной маршрут проходит по трассе Р-23 до границы с Беларусью, затем — по местным дорогам.
Важные нюансы:
- Для въезда в Беларусь гражданам РФ достаточно российского паспорта.
- На машину необходимо оформить страховку — белорусский национальный полис ОСГОВТС (аналог ОСАГО). Его можно приобрести недалеко от границы.
- По дороге много населённых пунктов с ограничением скорости до 40 км/ч и камерами на столбах.
Летают ли самолеты из Питера в Минск?
Это самый быстрый способ добраться до Минска. Регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Победа», «Белавиа» и «Аэрофлот». Время в пути составляет около 1 часа 30 минут. Минский аэропорт находится в 45 км от города.