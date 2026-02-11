Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько ехать от Санкт-Петербурга до Минска?
Сколько ехать от Санкт-Петербурга до Минска?

Опубликовано: 11 февраля 2026 07:07
 Проверено редакцией
вывеска, минск
Global Look Press/ Shatokhina Natalia
Расстояние от Санкт-Петербурга до Минска составляет около 690–790 км, время в пути зависимости от выбранного вида транспорта.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Минска составляет около 690–790 км в зависимости от выбранного маршрута. Время в пути зависит от способа передвижения и условий дороги.

Какие поезда ходят от Питера до Минска?

Поезда отправляются с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге и прибывают на станцию Минск-Пассажирский. В 2026 году курсируют несколько составов, например, 051Б «Звезда» (время в пути — 13 часов 22 минуты, 083А (время в пути — 13 часов 52 минуты), 249Б (время в пути — 16 часов 55 минут.

Сколько ехать от Питера до Минска на автобусе?

Автобусы отправляются с автовокзалов Санкт-Петербурга (например, с автовокзала на Обводном канале или от остановки у метро «Московская») и прибывают на Центральный автовокзал Минска. Время в пути варьируется от 11 часов 40 минут до 14 часов в зависимости от рейса и условий дороги.

Какие нюансы путешествия из Питера в Минск на машине?

Расстояние по трассе составляет около 790–800 км. При благоприятных условиях дорога занимает примерно 11–12 часов. Основной маршрут проходит по трассе Р-23 до границы с Беларусью, затем — по местным дорогам.

Важные нюансы:

  • Для въезда в Беларусь гражданам РФ достаточно российского паспорта.
  • На машину необходимо оформить страховку — белорусский национальный полис ОСГОВТС (аналог ОСАГО). Его можно приобрести недалеко от границы.
  • По дороге много населённых пунктов с ограничением скорости до 40 км/ч и камерами на столбах.

Летают ли самолеты из Питера в Минск?

Это самый быстрый способ добраться до Минска. Регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Победа», «Белавиа» и «Аэрофлот». Время в пути составляет около 1 часа 30 минут. Минский аэропорт находится в 45 км от города.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
