Бетон не будет крошиться: почему нельзя лить воду в цемент - правильная технология замеса

Работа с бетоном многим кажется элементарной: смешал компоненты - и готово. Однако на практике один раствор получается прочным, а другой крошится. Дело в том, что все зависит от правильного рецепта и технологии замешивания. Даже последовательность добавления материалов имеет значение, сообщает "Мастер Сергеич".

Подготовка к работе

Перед замесом важно все подготовить. Бетон схватывается достаточно быстро, поэтому опалубку и арматуру нужно установить заранее. Также проверьте наличие всех инструментов и материалов под рукой.

Не забудьте определить, для чего именно вам нужен состав, поскольку от типа наполнителя зависят свойства бетона. Если вы хотите сделать садовую дорожку, выбирайте керамзит.

Для заливки фундаментов чаще всего применяют мелкий щебень. Для особо прочных оснований нужен плотный бетон, поэтому отдайте предпочтение железной руде.

Проверенные пропорции смеси

Классическое соотношение компонентов - 1:3:3. Это означает одну часть цемента, три части песка и три части щебня. Воды обычно требуется примерно одна часть, но точное количество зависит от влажности песка. Ориентируйтесь на консистенцию: раствор должен быть пластичным, держать форму и не растекаться.

Порядок замеса

Здесь многие допускают ошибку и заливают воду в сухую смесь. Правильная последовательность немного другая:

залейте в бетономешалку почти всю воду, оставив немного для корректировки густоты; включите механизм; добавьте часть щебня (около 2 ведер); засыпьте цемент; добавьте оставшийся щебень; введите песок (обычно 3 ведра).

После перемешивания оцените густоту. При необходимости добавьте оставшуюся воду.

Если лить воду в цемент, частицы моментально слипаются в комки. Часть цемента не участвует в реакции, и бетон получается слабым. Когда же цемент добавляют в воду, он равномерно распределяется, заполняет все пустоты и качественно обволакивает наполнитель.

В результате вы получите пластичный и очень прочный раствор. Так и фундамент не растрескается, и отмостка прослужит многие годы.

