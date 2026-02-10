Бросаем пару горстей в топку – и дымоход чище слезы: тяга как по маслу круглый год

Как быстро почистить дымоход и не запачкаться

Со временем в дымоходе накапливаются продукты горения, которые ухудшают тягу и могут привести к нежелательным последствиям. Чтобы избежать необходимости лезть на крышу и пачкаться сажей, можно воспользоваться простым и эффективным лайфхаком.

Автор канала "ФорумХаус" советует использовать для этой цели картофельные очистки. Их нужно предварительно хорошо высушить и выдержать несколько дней в ведре, чтобы они «созрели». Затем сухое сырье постепенно добавляйте в топку небольшими порциями.

Суть метода в том, что при горении картофельных очистков выделяется крахмал, который помогает растворять и убирать сажу со стенок дымохода. Отслоившиеся частицы копоти падают вниз, где их легко убрать из топки. Благодаря этому способу отличная тяга в дымоходе сохранится в течение всего года.

Важно помнить, что эффективность такого способа напрямую зависит от регулярности его применения. Не стоит ждать, пока сажа накопится в больших количествах. Лучше всего добавлять очистки в топку с каждой растопкой или хотя бы несколько раз в неделю в период активного использования печи. Это позволит поддерживать дымоход в чистоте и значительно снизит риск возникновения пожара из-за скопления отложений.

"Эффективный старинный метод очищения дымохода. Использую его регулярно, особенно зимой. Благодаря этому нет необходимости пачкаться в саже и лезть на крышу. Рекомендую", - рассказал Петр из Волгограда.

