Городовой / Полезное / Бросаем пару горстей в топку – и дымоход чище слезы: тяга как по маслу круглый год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Готовлю пиццу за 10 минут - без возни с мукой и тестом: так вкусно, что съедается мгновенно Полезное
1 г в воду – и декабрист утонет в облаке цветов: бутоны полезут как угорелые на каждом сегменте Полезное
Почему в новостройках нет балконов и лоджий - что застройщики предлагают вместо них Полезное
Деревня миллионеров в 8 км от Кремля: феномен поселка Сокол - как уцелел столетний город-сад Полезное
Добавляю яйца в капусту – и через 20 минут вкусный ужин готов: у домашних только за ушами пищит Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Дом
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Бросаем пару горстей в топку – и дымоход чище слезы: тяга как по маслу круглый год

Опубликовано: 10 февраля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Бросаем пару горстей в топку – и дымоход чище слезы: тяга как по маслу круглый год
Бросаем пару горстей в топку – и дымоход чище слезы: тяга как по маслу круглый год
Городовой ру
Как быстро почистить дымоход и не запачкаться 

Со временем в дымоходе накапливаются продукты горения, которые ухудшают тягу и могут привести к нежелательным последствиям. Чтобы избежать необходимости лезть на крышу и пачкаться сажей, можно воспользоваться простым и эффективным лайфхаком.

Автор канала "ФорумХаус" советует использовать для этой цели картофельные очистки. Их нужно предварительно хорошо высушить и выдержать несколько дней в ведре, чтобы они «созрели». Затем сухое сырье постепенно добавляйте в топку небольшими порциями.

Суть метода в том, что при горении картофельных очистков выделяется крахмал, который помогает растворять и убирать сажу со стенок дымохода. Отслоившиеся частицы копоти падают вниз, где их легко убрать из топки. Благодаря этому способу отличная тяга в дымоходе сохранится в течение всего года.

Важно помнить, что эффективность такого способа напрямую зависит от регулярности его применения. Не стоит ждать, пока сажа накопится в больших количествах. Лучше всего добавлять очистки в топку с каждой растопкой или хотя бы несколько раз в неделю в период активного использования печи. Это позволит поддерживать дымоход в чистоте и значительно снизит риск возникновения пожара из-за скопления отложений.

"Эффективный старинный метод очищения дымохода. Использую его регулярно, особенно зимой. Благодаря этому нет необходимости пачкаться в саже и лезть на крышу. Рекомендую", - рассказал Петр из Волгограда.

Ранее портал "Городовой" рассказал про лучший сорт томатов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью