Почему в новостройках нет балконов и лоджий - что застройщики предлагают вместо них

В современных новостройках все реже можно встретить балконы. Вместо них на фасадах красуются небольшие решетки — контейнеры для кондиционеров. Дело в том, что классические лоджии и балконы постепенно уходят в прошлое. Застройщики предлагают альтернативы, которые нравятся далеко не всем.
Балкон - прошлый век
Сейчас городские жители ценят просторные комнаты и не нуждаются в балконе. К тому же, мало кто захочет «выйти подышать» на загазованные улицы мегаполиса.
Кроме того, балконы портят единый архитектурный облик фасадов. Немаловажен и финансовый аспект: балконы увеличивают теплопотери и требуют дополнительных затрат. Это делает строительство в разы дороже, сообщает блогер Марк Еремин.
Лоджии тоже исчезают
Это помещение экономически невыгодно с точки зрения застройщика. Лоджия не считается жилой площадью, но «съедает» метраж, за который нельзя запросить полную стоимость.
Кроме того, она усложняет проектирование, особенно при создании панорамных фасадов. Современная архитектура стремится к лаконичным формам, а лоджия не вписывается в тренды.
Что предлагают вместо балконов
- Французские окна в пол. Они визуально расширяют пространство, но не являются балконом в классическом смысле, поскольку выйти на них нельзя.
- Общие террасы на крышах. В премиальных комплексах создают комфортные общественные зоны для отдыха всех жителей. Это модно и удобно, но доступно не всем.
- Эркеры. Застекленные выступы фасада можно использовать как уютный уголок для чтения с видом на город.
- Сплошное панорамное остекление. Оно стирает границу между интерьером и городом, создает эффект «витрины» и делает балкон ненужным с психологической точки зрения.
Новые тренды устраивают не каждого
Недовольны чаще всего те, кто привык использовать балкон для сушки белья, хранения сезонных вещей или выращивания рассады. Для таких покупателей остаются варианты на вторичном рынке или в жилых комплексах эконом-сегмента, где балконы пока еще встречаются.
