Не ставки и не льготы: эксперты обещают ажиотаж на новостройки из‑за «эффекта Долиной»

Многие россияне предпочли бы оплатить дополнительные расходы за недвижимость, чтобы избежать общения с продавцами.

Рост интереса россиян к приобретению жилья в новых домах ожидается в начале 2026 года. Финансист и бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в интервью «Газете.Ru» отметил, что изменение спроса связано с так называемым «эффектом Долиной», который снизил уровень доверия покупателей к операциям с квартирами, уже бывшими в собственности.

Трепольский пояснил, что при покупке квартиры непосредственно у строительной компании покупатель получает более высокую юридическую защиту.

«Застройщик не может прийти в суд через полгода и сказать, что менеджер отдела продаж подписал договор под влиянием телефонных аферистов», — отметил он.

Эксперт уверен, что проблема «эффекта Долиной» приведёт к перераспределению рынка: заметная часть будущих покупателей, до 15 процентов, сделает выбор в пользу первичного жилья.

Важно, что эти перемены могут начаться уже в первые месяцы 2026 года.

Потенциальные покупатели смогут предпочесть новое жильё даже при более высокой цене, чтобы избежать риска мошенничества и не зависеть от решений прежних собственников.

По оценке Трепольского, это позволит сохранить стабильные цены на рынке новостроек, несмотря на растущую стоимость кредитов.

«Эффект Долиной» — это модель мошенничества с куплей-продажей квартир, при которой владелец получает средства за проданную недвижимость, а затем утверждает, что стал жертвой мошенников, и через суд пытается признать сделку недействительной.

В такой ситуации у покупателя могут отобрать как квартиру, так и деньги, в то время как у бывшего владельца формально появляется шанс не возвращать полученные средства.