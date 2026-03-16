Волшебное преображение: чищу норковую шубу дома - и она выглядит, будто только из бутика

Как в домашних условиях почистить шубу после зимы

Со временем любая, даже самая дорогая шуба теряет лоск. Пыль, грязь, общественный транспорт - все это делает мех тусклым, ворсинки сбиваются и уже не лежат так красиво, как в день покупки.

Особенно страдают рукава, карманы и воротник. Но не спешите нести шубу в химчистку и выкладывать круглую сумму. Есть простой домашний способ вернуть ей первозданный вид.

Что понадобится

Для чистки нужно всего три вещи: стакан теплой воды, полстакана уксуса (лучше яблочного — он помягче) и мягкая белая тряпочка. Все смешиваем, смачиваем ткань, хорошенько отжимаем - и можно приступать.

фото legion-media

С чего начинать

Начинайте с самых проблемных мест - карманов. Туда мы постоянно засовываем руки, поэтому они пачкаются быстрее всего. Потом переходите на рукава и воротник. Там ворс обычно заламывается сильнее всего.

После того как грязные участки обработаны, пройдитесь тряпочкой по всей шубе, чтобы придать ей общий лоск. Про пояс тоже не забывайте.

Важная хитрость

Водить тряпкой нужно сначала против роста волос, а потом - по росту. Так грязь лучше отходит, а ворс расправляется.

Не бойтесь запаха уксуса - он выветривается буквально за минуты. Кстати, если яблочного уксуса нет, можно взять любой другой.

Финишная прямая

После чистки повесьте шубу на плечики и оставьте сушиться при комнатной температуре. Часа достаточно, чтобы она полностью высохла.

Возьмите расческу с мелкими зубьями и аккуратно расчешите мех. Действовать нужно нежно, без рывков, чтобы не повыдергивать ворсинки. Расческа убирает оставшуюся пыль, запутавшиеся волоски и распрямляет мех.

Вся процедура занимает совсем немного времени и сил. Зато эффект потрясающий: мех снова блестит, переливается, выглядит богато и ухоженно.

"Моей шубе, между прочим, уже семь лет, но после такой чистки никто не даст ей больше двух-трех. А главное - никаких дорогих химчисток, где могут и испортить вещь, и денег содрать немерено. Все делается дома, дешево и сердито", - отметила автор канала "Блог Экономки".

Ранее портал "Городовой" сообщал, в какой отсек засыпать порошок в стиральной машине.