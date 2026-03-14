В какой отсек засыпать порошок в стиральной машине: в I, II или * – хозяйкам дали четкий ответ – ошибались многие

В давнем споре поставлена точка

Многие хозяйки не раз задавались вопросом, в какой именно отсек в выдвижном контейнере стиральной машины нужно засыпать порошок или заливать гель для стирки. Ведь их 3, и каждый обозначен по-разному: I или А, II или B и * или цветочек. Если ошибиться, то вещи могут не простираться или на них появятся белые пятна или разводы. Поэтому эксперты журнала "Ситилинк" поставили точку в многолетних спорах и дали четкий ответ, куда именно нужно добавлять порошок или гель, а куда – кондиционер для белья.

Отсек для предварительной стирки: обозначен как I или A

Этот отсек хозяйки часто оставляют пустым, а зря. Он нужен для удаления сложных и въевшихся загрязнений перед основной стиркой. В некоторых стиральных машинах предварительная стирка включается автоматически при выборе соответствующего режима: стирка спортивной или детской одежды.

Если же ваша "стиралка" не предусматривает такой опции, то ее можно активировать вручную, нажав на панели управления кнопку "предварительная стирка", "Prewash" или "Престирка".

Отсек для основной стирки: обозначен как II или A

Это основной отсек, куда нужно засыпать порошок или добавлять гель для стирки. По завершении предварительной стирки или после наполнения барабана стиральная машина подает воду именно в этот отсек.

Отсек для кондиционера или ополаскивателя: обозначен как * или цветочек

Сюда следует добавлять кондиционер для белья или ополаскиватель. Он поступает в барабан на завершающем этапе стирки, когда идет полоскание вещей. Кондиционер смягчит ткань, облегчит глажку и оставит легкий приятный аромат. Ни в коем случае не стоит превышать отметку максимального уровня в этом отсеке, иначе кондиционер может вытечь в барабан раньше времени.

