Из каких отелей Санкт-Петербурга открывается вид на разводные мосты?

В Санкт-Петербурге есть несколько отелей, из номеров которых открывается вид на разводные мосты.
Особняк Молво
Адрес: Галерная ул., 75.
Особенности:
- Расположен в историческом здании на Английской набережной, в пешей доступности от Исаакиевского собора, Эрмитажа, Дворцовой площади и других достопримечательностей.
- Из окон номеров открывается вид на Неву и Благовещенский мост.
- В отеле есть номера разных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс» и «Люкс Молво с балконом».
- В номерах сохранились исторические элементы интерьера: лепнина, декор потолков XVIII века, мраморная лестница.
Интересный факт
Здание отеля — памятник культурного наследия. Оно было построено в начале XVII века, а в 1880–1881 годах перестроено по проекту архитектора Альберта Николаевича Бенуа. В результате появилась сдержанная эклектика с элементами флорентийского палаццо: тондо с маскаронами львов, барельефный фриз из грифонов и растительного орнамента, выносной орнаментированный карниз на консолях и невысокий аттик.
Отель «Санкт-Петербург»
Адрес: Пироговская набережная, 5/2.
Особенности:
- Четырёхзвёздочный отель расположен на берегу Невы, прямо напротив крейсера «Аврора».
- Из панорамных окон номеров открывается вид на четыре разводных моста: Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и Литейный.
- В отеле есть ресторан на крыше, где можно поужинать под открытым небом, а также фитнес-центр и сауна.
- В номере «Делюкс Нева» гости могут насладиться видом на Неву и разводные мосты.
Vasilievsky Hotel
Адрес: 8-я линия Васильевского острова, 11–13.
Особенности:
- Отель-галерея расположен на Васильевском острове, рядом с набережной Невы и Благовещенским мостом.
- В интерьерах отеля регулярно проходят выставки современных художников.
- До Эрмитажа и Невского проспекта — 5 минут на транспорте.
- В отеле есть ресторан с европейской кухней и паб с трансляциями спортивных событий.
Отель «Бридж»
Адрес: Адмиралтейская набережная, 12–14.
Особенности:
- Расположен в историческом здании XVIII века на Адмиралтейской набережной.
- В нескольких минутах ходьбы находятся Исаакиевский собор, Эрмитаж, Адмиралтейство и Медный всадник.
- Из отеля открывается вид на разводные мосты.