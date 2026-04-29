Из каких отелей Санкт-Петербурга открывается вид на разводные мосты?

Опубликовано: 29 апреля 2026 11:20
 Проверено редакцией
Из нескольких отелей Санкт-Петербурга можно смотреть, как разводят мосты.

В Санкт-Петербурге есть несколько отелей, из номеров которых открывается вид на разводные мосты.

Особняк Молво

Адрес: Галерная ул., 75.

Особенности:

  • Расположен в историческом здании на Английской набережной, в пешей доступности от Исаакиевского собора, Эрмитажа, Дворцовой площади и других достопримечательностей.
  • Из окон номеров открывается вид на Неву и Благовещенский мост.
  • В отеле есть номера разных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс» и «Люкс Молво с балконом».
  • В номерах сохранились исторические элементы интерьера: лепнина, декор потолков XVIII века, мраморная лестница.

Интересный факт

Здание отеля — памятник культурного наследия. Оно было построено в начале XVII века, а в 1880–1881 годах перестроено по проекту архитектора Альберта Николаевича Бенуа. В результате появилась сдержанная эклектика с элементами флорентийского палаццо: тондо с маскаронами львов, барельефный фриз из грифонов и растительного орнамента, выносной орнаментированный карниз на консолях и невысокий аттик.

Отель «Санкт-Петербург»

Адрес: Пироговская набережная, 5/2.

Особенности:

  • Четырёхзвёздочный отель расположен на берегу Невы, прямо напротив крейсера «Аврора».
  • Из панорамных окон номеров открывается вид на четыре разводных моста: Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и Литейный.
  • В отеле есть ресторан на крыше, где можно поужинать под открытым небом, а также фитнес-центр и сауна.
  • В номере «Делюкс Нева» гости могут насладиться видом на Неву и разводные мосты.

Vasilievsky Hotel

Адрес: 8-я линия Васильевского острова, 11–13.

Особенности:

  • Отель-галерея расположен на Васильевском острове, рядом с набережной Невы и Благовещенским мостом.
  • В интерьерах отеля регулярно проходят выставки современных художников.
  • До Эрмитажа и Невского проспекта — 5 минут на транспорте.
  • В отеле есть ресторан с европейской кухней и паб с трансляциями спортивных событий.

Отель «Бридж»

Адрес: Адмиралтейская набережная, 12–14.

Особенности:

  • Расположен в историческом здании XVIII века на Адмиралтейской набережной.
  • В нескольких минутах ходьбы находятся Исаакиевский собор, Эрмитаж, Адмиралтейство и Медный всадник.
  • Из отеля открывается вид на разводные мосты.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
