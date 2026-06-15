После этой закуски салаты больше никто не замечает: аппетитные рыбные шарики

Нежная рыба, рассыпчатый рис, яйца и сыр соединяются в аппетитную массу, из которой получаются красивые закусочные шарики.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".
Ингредиенты:
- филе рыбы — 250-300 г,
- рис — 1 стакан,
- яйца — 2 шт.,
- твёрдый сыр или моцарелла — 100 г,
- майонез — по вкусу,
- салат чука — для подачи,
- свежий укроп — по вкусу.
Приготовление
Рис отвариваю в подсоленной воде до готовности и полностью остужаю. Рыбное филе разбираю на небольшие кусочки.
Если использую рыбу, приготовленную в огуречном рассоле, предварительно хорошо её охлаждаю. В глубокую миску выкладываю рис и добавляю рыбу.
Яйца отвариваю вкрутую и натираю на мелкой тёрке. Сыр также натираю на мелкой тёрке. Добавляю яйца и сыр к рису с рыбой.
По желанию кладу мелко нарезанный лук или кубики маринованных огурцов. Заправляю массу майонезом и тщательно перемешиваю до однородности.
Из полученной смеси формирую аккуратные шарики одинакового размера. Выкладываю их на сервировочное блюдо.
Украшаю свежим укропом и небольшими порциями салата чука. Перед подачей охлаждаю закуску в холодильнике 20-30 минут.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Я не очень люблю рис в закусках и салатах, поэтому заменяю его мелко нашинкованной пекинской капустой.
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