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После этой закуски салаты больше никто не замечает: аппетитные рыбные шарики

Опубликовано: 15 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
После этой закуски салаты больше никто не замечает: аппетитные рыбные шарики
После этой закуски салаты больше никто не замечает: аппетитные рыбные шарики
Городовой ру
Теперь готовлю скумбрию только так.

Нежная рыба, рассыпчатый рис, яйца и сыр соединяются в аппетитную массу, из которой получаются красивые закусочные шарики.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

  • филе рыбы — 250-300 г,
  • рис — 1 стакан,
  • яйца — 2 шт.,
  • твёрдый сыр или моцарелла — 100 г,
  • майонез — по вкусу,
  • салат чука — для подачи,
  • свежий укроп — по вкусу.

Приготовление

Рис отвариваю в подсоленной воде до готовности и полностью остужаю. Рыбное филе разбираю на небольшие кусочки.

После этой закуски салаты больше никто не замечает: аппетитные рыбные шарики - image 1
После этой закуски салаты больше никто не замечает: аппетитные рыбные шарики - image 1

Если использую рыбу, приготовленную в огуречном рассоле, предварительно хорошо её охлаждаю. В глубокую миску выкладываю рис и добавляю рыбу.

Яйца отвариваю вкрутую и натираю на мелкой тёрке. Сыр также натираю на мелкой тёрке. Добавляю яйца и сыр к рису с рыбой.

По желанию кладу мелко нарезанный лук или кубики маринованных огурцов. Заправляю массу майонезом и тщательно перемешиваю до однородности.

Из полученной смеси формирую аккуратные шарики одинакового размера. Выкладываю их на сервировочное блюдо.

Украшаю свежим укропом и небольшими порциями салата чука. Перед подачей охлаждаю закуску в холодильнике 20-30 минут.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Я не очень люблю рис в закусках и салатах, поэтому заменяю его мелко нашинкованной пекинской капустой.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Валери".

Автор:
Александр Асташкин
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