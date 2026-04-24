Рецепт салата "Валери": понадобятся крабовые палочки и морковь по-корейски - так вкусно, что захочется добавки
Рецепт салата "Валери": понадобятся крабовые палочки и морковь по-корейски - так вкусно, что захочется добавки

Опубликовано: 24 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Как приготовить салат из простых ингредиентов

В почете у хозяек именно те рецепты салатов, которые готовятся быстро, при этом получаются очень сытными. Портал "Городовой" советует сделать салат "Валери" с крабовыми палочками и корейской морковью.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки - 1 упаковка;
  • морковь по-корейски - 150 г;
  • сыр твердый - 200 г;
  • куриные яйца - 4 штуки;
  • зелень - по вкусу;
  • майонез и соль - по вкусу.

Приготовление:

Куриные яйца нужно отварить, очистить после остывания от скорлупы и нарезать небольшими кубиками. Сыр натереть на терке, выложить в салатник. С моркови по-корейски слить жидкость, добавить к остальным ингредиентам.

Крабовые палочки очистить от пленки, мелко порезать. Добавить майонез, измельченную зелень и соль. Обязательно попробовать салат, сбалансировать вкус. Перед подачей блюдо нужно охладить в течение нескольких часов.

Личный опыт:

"Для этого салата также отлично подойдет кукуруза. Она прекрасно сочетается с другими ингредиентами, делает вкус более интересным. В качестве зелени я использую только петрушку. Укроп имеет слишком насыщенный вкус, из-за чего он начинает перебивать остальные ингредиенты".

"Если хочется сделать салат менее калорийным, то можно использовать не майонез, а греческий йогурт. В него следует добавить немного соли и лимонного сока".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить паштет из баклажанов и творога.

