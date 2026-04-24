Рецепт салата "Валери": понадобятся крабовые палочки и морковь по-корейски - так вкусно, что захочется добавки

В почете у хозяек именно те рецепты салатов, которые готовятся быстро, при этом получаются очень сытными. Портал "Городовой" советует сделать салат "Валери" с крабовыми палочками и корейской морковью.
Ингредиенты:
- крабовые палочки - 1 упаковка;
- морковь по-корейски - 150 г;
- сыр твердый - 200 г;
- куриные яйца - 4 штуки;
- зелень - по вкусу;
- майонез и соль - по вкусу.
Приготовление:
Куриные яйца нужно отварить, очистить после остывания от скорлупы и нарезать небольшими кубиками. Сыр натереть на терке, выложить в салатник. С моркови по-корейски слить жидкость, добавить к остальным ингредиентам.
Крабовые палочки очистить от пленки, мелко порезать. Добавить майонез, измельченную зелень и соль. Обязательно попробовать салат, сбалансировать вкус. Перед подачей блюдо нужно охладить в течение нескольких часов.
Личный опыт:
"Для этого салата также отлично подойдет кукуруза. Она прекрасно сочетается с другими ингредиентами, делает вкус более интересным. В качестве зелени я использую только петрушку. Укроп имеет слишком насыщенный вкус, из-за чего он начинает перебивать остальные ингредиенты".
"Если хочется сделать салат менее калорийным, то можно использовать не майонез, а греческий йогурт. В него следует добавить немного соли и лимонного сока".
