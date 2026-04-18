Захочется есть тазиками: рецепт капустного салата "Кристина" - настолько вкусно, что язык проглотить можно

Из молодой белокочанной капусты можно приготовить множество салатов, но мы советуем обратить внимание на следующий рецепт. Попробуйте сделать салат "Кристина", который получается особенно вкусным.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста - 500 г;
- копченая грудинка - 150 г;
- свежий огурец - 2 штуки;
- морковь по-корейски - 100 г;
- зелень - по вкусу;
- майонез - по вкусу;
- соль - по вкусу.
Приготовление:
Мелко нашинкуйте капусту, переложите ее в салатник. Ингредиент станет более сочным, если немного помять его руками. Копченую грудинку, огурцы нарежьте тонкой соломкой.
Слейте жидкость с моркови по-корейски, после чего переложите ее к остальным ингредиентам. Вымойте зелень, измельчите ее. Отлично подойдет петрушка и зеленый лук. Добавьте майонез и соль, тщательно перемешайте салат.
Поставьте емкость в холодильник на несколько часов. При подаче можете украсить салат оставшейся зеленью. Данный рецепт придется по нраву каждому из-за особого сочетания продуктов.
Советы:
"Используйте только раннюю капусту, так как она является более хрустящей и сочной. При необходимости можете заменить ее пекинкой".
"Если вы не любите майонез, то замените соус сметаной или греческим йогуртом. От этого он получится не менее вкусным".
