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Как цвет тепличной пленки влияет на урожай: специалисты разобрали вопрос досконально – советы по выбору укрытия

Опубликовано: 3 июня 2026 19:15
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как цвет тепличной пленки влияет на урожай: специалисты разобрали вопрос досконально – советы по выбору укрытия
Как цвет тепличной пленки влияет на урожай: специалисты разобрали вопрос досконально – советы по выбору укрытия
Городовой ру
Как влияет цвет пленки на урожайность культур

Может ли цвет тепличной пленки влиять на урожай? Оказывается, да. Но не так просто, как обещает реклама. Специалисты портала "Газета Хозяйство" пролили свет на этот важный вопрос.

Современные светопреобразующие пленки обладают потенциалом не только для защиты растений от неблагоприятных погодных условий, таких как холод и ветер, но и для модификации спектра проходящего света. Это способствует формированию идеальных условий для культивирования различных сельскохозяйственных культур.

Как работает цвет?

Сине-фиолетовый спектр способствует формированию крепкой рассады. При этом освещении растения характеризуются медленным вытягиванием, формированием более плотных листьев и прочных стеблей.

Красный спектр играет ключевую роль в процессах цветения и плодоношения. Он стимулирует активное развитие растений и участвует в формировании будущего урожая.

Зеленый и желтый свет также имеют важное значение. Они участвуют в общем световом балансе и обладают способностью проникать глубже в листовую массу растений.

Важно отметить: цветная пленка не является панацеей. Урожайность зависит от сорта, температурного режима, полива, питания и общего уровня освещенности.

Как не купить подделку?

На рынке представлены стандартные окрашенные пленки, основной функцией которых является снижение интенсивности светового потока. Высококачественные светопреобразующие материалы включают в себя специализированные присадки, модифицирующие спектр солнечного излучения при сохранении высокого уровня светопропускания.

В связи с этим при выборе рекомендуется учитывать не только цветовые характеристики, но и эксплуатационные параметры материала, его долговечность и репутацию производителя.

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