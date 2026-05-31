15 минут времени – и весь ряд томатов подвязан: дедовская методика, которая подходит для любого сорта
15 минут времени – и весь ряд томатов подвязан: дедовская методика, которая подходит для любого сорта

Опубликовано: 31 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как быстро подвязать кусты томатов

Неправильная подвязка томатов может привести к крупным потерям урожая. Внезапные порывы ветра или интенсивные осадки способны повредить растения, что негативно скажется на их продуктивности.

Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный метод подвязки томатов, который обеспечивает надежную фиксацию растений без вреда для их развития. Этот подход применим как для высокорослых, так и для низкорослых сортов.

Алгоритм действий

Для реализации метода установите стальные стержни высотой 180 см в начале и в конце ряда посадок, заглубив их на 40-45 см. Затем, на высоте 30 см от уровня почвы, протянуте прочный шпагат, обматывая каждый куст по схеме «восьмерка» и постепенно поднимаясь вверх. Важно обеспечить достаточную свободу для роста стебля, избегая чрезмерного натяжения.

Применение такого метода занимает не более 15 минут и гарантирует стабильность растений на протяжении всего вегетационного периода, защищая их от неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер и ливневые дожди.

Ранее мы рассказали, как бороться с одуванчиками на даче.

