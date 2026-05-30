Самый нежный слоёный салат этого лета: готовится за считанные минуты — все от него без ума
Воздушный, сочный и очень гармоничный по вкусу салат. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сейчас приготовим".
Ингредиенты:
-
плавленые сырки — 2 шт.,
-
куриные яйца — 3 шт.,
-
яблоко — 1 шт.,
-
варёная морковь — 4 небольшие шт.,
-
чеснок — 2-3 зубчика,
-
майонез — по вкусу,
-
чёрный кунжут — для украшения.
Приготовление
Натираю плавленые сырки на мелкой тёрке. Половину сырной массы выкладываю на дно салатника — это будет первый слой. Сверху делаю тонкую сеточку из майонеза.
У варёных яиц отделяю белки от желтков. Белки натираю на мелкой тёрке и выкладываю следующим слоем. Снова добавляю немного майонеза.
Яблоко очищаю от кожуры и натираю на крупной тёрке. Выкладываю его третьим слоем. Здесь майонез уже не нужен — яблоко само делает салат сочным.
Варёную морковь натираю на крупной тёрке, добавляю пропущенный через пресс чеснок и ложку майонеза. Всё хорошо перемешиваю и выкладываю поверх яблочного слоя.
Далее распределяю оставшиеся плавленые сырки. Так как морковный слой уже с майонезом, дополнительный соус сверху не нужен.
Финальный штрих — мелко натёртые желтки. Засыпаю ими весь салат и украшаю чёрным кунжутом.
Примерное время приготовления: 30 минут
Личный опыт
После приготовления я убираю салат в холодильник минимум на пару часов. За это время слои хорошо пропитываются.
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусные горячие бутерброды.