Самый нежный слоёный салат этого лета: готовится за считанные минуты — все от него без ума

Опубликовано: 30 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Готовлю этот салат, когда хочется чего-то лёгкого, нежного и красивого.

Воздушный, сочный и очень гармоничный по вкусу салат. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сейчас приготовим".

Ингредиенты:

  • плавленые сырки — 2 шт.,

  • куриные яйца — 3 шт.,

  • яблоко — 1 шт.,

  • варёная морковь — 4 небольшие шт.,

  • чеснок — 2-3 зубчика,

  • майонез — по вкусу,

  • чёрный кунжут — для украшения.

Приготовление

Натираю плавленые сырки на мелкой тёрке. Половину сырной массы выкладываю на дно салатника — это будет первый слой. Сверху делаю тонкую сеточку из майонеза.

Самый нежный слоёный салат этого лета: готовится за считанные минуты — все от него без ума - image 1
У варёных яиц отделяю белки от желтков. Белки натираю на мелкой тёрке и выкладываю следующим слоем. Снова добавляю немного майонеза.

Яблоко очищаю от кожуры и натираю на крупной тёрке. Выкладываю его третьим слоем. Здесь майонез уже не нужен — яблоко само делает салат сочным.

Варёную морковь натираю на крупной тёрке, добавляю пропущенный через пресс чеснок и ложку майонеза. Всё хорошо перемешиваю и выкладываю поверх яблочного слоя.

Далее распределяю оставшиеся плавленые сырки. Так как морковный слой уже с майонезом, дополнительный соус сверху не нужен.

Финальный штрих — мелко натёртые желтки. Засыпаю ими весь салат и украшаю чёрным кунжутом.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

После приготовления я убираю салат в холодильник минимум на пару часов. За это время слои хорошо пропитываются.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусные горячие бутерброды.

