Альтернатива Турции и Таиланду: какие китайские курорты идеально подойдут для отпуска - два варианта
Альтернатива Турции и Таиланду: какие китайские курорты идеально подойдут для отпуска - два варианта

Опубликовано: 30 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Где можно отдохнуть в Китае в 2026 году

Китай достоин внимания каждого туриста не только из-за крупных городов, достопримечательностей, но и пляжного отдыха. Россияне уже привыкли к тропическому острову Хайнань, но на территории Китая есть и другие курорты, которые идеально подойдут для отпуска.

Макао

Полуостров Макао считается специальным административным районом Китая, как и Гонконг. Без визы здесь можно находиться до 30 дней. Прежде Макао являлся бывшей португальской колонией.

Чем заняться:

  • Посетить пляж Чок Ван. Он находится в небольшой бухте, со всех сторон окружен холмами. Здесь можно проводить время с мангалом, купаться.
  • Отправиться на остров Колоан. Тут находится уникальный пляж Хак Са, где песок имеет черный цвет из-за минералов на морском дне.
  • Рассмотреть местные отели района Котай. Здесь можно увидеть необычные здания, копию Эйфелевой башни.
  • Познакомиться с колониальной архитектурой. Старый город Макао внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как тут сохранилось множество старинных зданий.

Когда посещать Макао

"В конце весны, летом и в начале осени может быть душно и влажно, но в это время здесь начинается купальный сезон. Гулять по Макао лучше всего с октября по декабрь: температура воздуха колеблется в пределах +23-28 °C", - сообщает портал "ПСЖР".

Гуланью

В прошлом остров являлся международным поселением, из-за чего здесь можно увидеть разные архитектурные традиции. Тут есть готические церкви, викторианские дома, неоклассические виллы.

Чем заняться

  • Посетить пляж Ганцзайхоу. Побережье тут с мягким песком, чистой водой, но будьте готовы к большому количеству людей.
  • Посмотреть комплекс вилл Хайтяньтаньгоу. Здесь можно увидеть античные колонны, азиатские карнизы, китайский сад Шучжуан.

Когда посещать Гуланью

"Для пляжного отдыха выбирайте май и сентябрь. Температура воздуха в эти месяцы составляет +27-31 °C, воды — около +25 °C. Если же собираетесь сосредоточиться на достопримечательностях, в первой половине весны или конце осени будет комфортнее", - рассказал источник.

Опыт автора

"Я посещала Макао в ноябре прошлого года. Погода оказалась очень комфортной не только для купания, но и для прогулок. Меня впечатлили местная атмосфера, чистота и комфорт. Из недостатков могу выделить только большое количество людей", - сообщила Полина Аксенова.

