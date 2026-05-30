Альтернатива Турции и Таиланду: какие китайские курорты идеально подойдут для отпуска - два варианта
Китай достоин внимания каждого туриста не только из-за крупных городов, достопримечательностей, но и пляжного отдыха. Россияне уже привыкли к тропическому острову Хайнань, но на территории Китая есть и другие курорты, которые идеально подойдут для отпуска.
Макао
Полуостров Макао считается специальным административным районом Китая, как и Гонконг. Без визы здесь можно находиться до 30 дней. Прежде Макао являлся бывшей португальской колонией.
Чем заняться:
- Посетить пляж Чок Ван. Он находится в небольшой бухте, со всех сторон окружен холмами. Здесь можно проводить время с мангалом, купаться.
- Отправиться на остров Колоан. Тут находится уникальный пляж Хак Са, где песок имеет черный цвет из-за минералов на морском дне.
- Рассмотреть местные отели района Котай. Здесь можно увидеть необычные здания, копию Эйфелевой башни.
- Познакомиться с колониальной архитектурой. Старый город Макао внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как тут сохранилось множество старинных зданий.
Когда посещать Макао
"В конце весны, летом и в начале осени может быть душно и влажно, но в это время здесь начинается купальный сезон. Гулять по Макао лучше всего с октября по декабрь: температура воздуха колеблется в пределах +23-28 °C", - сообщает портал "ПСЖР".
Гуланью
В прошлом остров являлся международным поселением, из-за чего здесь можно увидеть разные архитектурные традиции. Тут есть готические церкви, викторианские дома, неоклассические виллы.
Чем заняться
- Посетить пляж Ганцзайхоу. Побережье тут с мягким песком, чистой водой, но будьте готовы к большому количеству людей.
- Посмотреть комплекс вилл Хайтяньтаньгоу. Здесь можно увидеть античные колонны, азиатские карнизы, китайский сад Шучжуан.
Когда посещать Гуланью
"Для пляжного отдыха выбирайте май и сентябрь. Температура воздуха в эти месяцы составляет +27-31 °C, воды — около +25 °C. Если же собираетесь сосредоточиться на достопримечательностях, в первой половине весны или конце осени будет комфортнее", - рассказал источник.
Опыт автора
"Я посещала Макао в ноябре прошлого года. Погода оказалась очень комфортной не только для купания, но и для прогулок. Меня впечатлили местная атмосфера, чистота и комфорт. Из недостатков могу выделить только большое количество людей", - сообщила Полина Аксенова.
