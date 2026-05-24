Синоптики обещают «липучий» снег: новая рабочая неделя в Петербурге начнется с октябрьской прохлады
Синоптики обещают «липучий» снег: новая рабочая неделя в Петербурге начнется с октябрьской прохлады

Опубликовано: 24 мая 2026 15:53
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Похолодание продолжает набирать силы в Ленобласти.

Петербург оказался в «хвосте» холодного циклона. Центр этого вихря сейчас кружит над Карелией, а нам достаются лишь тучи и прохлада.

Небесная канцелярия обещает переменчивое настроение: то выглянет солнце, то вдруг брызнет короткий дождь.

Как сообщает синоптик Михаил Леус, температура сегодня совсем не майская — в городе около +16…+18°. По области местами может припечь до +20°, но общую картину это не спасет.

Ветер западный, довольно бодрый и порывистый, так что легкие ветровки лишними не будут. Давление чуть ниже нормы, поэтому метеозависимым стоит поберечь себя.

Зима планирует камбэк?

Самое интересное (и неприятное) ждет нас впереди. Синоптики предупреждают: в последние дни мая нас накроет настоящим «октябрьским» холодом.

Ведущий специалист «ФОБОСа» Евгений Тишковец говорит, что в Ленинградскую область может заглянуть мокрый снег. А соседям в Карелии и вовсе обещают ледяной дождь.

Такие резкие перепады связаны с «арктическим вторжением» — это когда ледяной воздух с северных морей беспрепятственно прорывается вглубь страны.

Понедельник — день тяжелый

Начало недели не порадует переменами. В понедельник всё так же: ветрено и дождливо. Ночью похолодает до +10°, а днем термометры покажут скромные +15…+17°.

Что важно знать

  1. Майские заморозки — не редкость. В народе это время называют «черемуховыми холодами». Считается, что когда цветет черемуха, всегда наступает похолодание. В этом году оно просто затянулось.
  2. Совет автомобилистам. Если вы уже расслабились и привыкли к сухому асфальту, будьте осторожны. Мокрый снег в конце мая делает дорогу очень скользкой, а видимость — плохой.
  3. Одевайтесь слоями. Сейчас самая коварная погода: на солнце жарко, в тени и при порывах ветра — морозно. Принцип «капусты» в одежде поможет не простудиться перед самым летом.

Ранее «Городовой» рассказывал про затяжные холода, которые пришли в Петербург.

