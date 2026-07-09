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Пакеты с крышками — в прошлое: беру пластиковую бутылку — и порядок, больше не ищу по углам

Опубликовано: 9 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Пакеты с крышками — в прошлое: беру пластиковую бутылку — и порядок, больше не ищу по углам
Пакеты с крышками — в прошлое: беру пластиковую бутылку — и порядок, больше не ищу по углам
Legion-Media
Как хранить крышки в порядке: пластиковая бутылка — простой способ собрать все крышки и всегда иметь их под рукой.

Крышки от банок и бутылок часто скапливаются в больших количествах. Они лежат в пакетах, ящиках, рассыпаются по полкам и мешают. Есть простой способ навести порядок: собрать все крышки и разложить их по пластиковым бутылкам. Это удобно, наглядно и экономит место, делится автор блога "7 дач".

Как сделать

Для хранения стандартных крышек подойдёт пустая двухлитровая бутылка:

  1. У неё срезают верхнюю часть, чтобы получилась широкая горловина.
  2. Крышки засыпают внутрь — они хорошо видны через прозрачные стенки, не пылятся и не теряются.

Для мелких крышек берут бутылку меньшего объёма, для крупных — более вместительную.

Преимущества метода

Крышки всегда на виду — легко найти нужный размер. Они не перемешиваются с другими мелкими предметами и не занимают лишнего места. При желании их можно быстро пересчитать. В отличие от хранения в пакете, где крышки путаются и рассыпаются, бутылка держит их в одном месте и в порядке.

Личный опыт автора

Раньше хранила крышки в обычном пакете — они путались, рассыпались, и найти нужную было непросто. Когда попробовала сложить их в пластиковые бутылки, порядок появился сразу. Теперь вижу, сколько крышек каждого размера у меня есть, и могу быстро взять нужную. Советую попробовать этот способ — он действительно упрощает жизнь.

Вывод

Хранение крышек в пластиковых бутылках — простой и недорогой способ навести порядок на кухне. Крышки всегда видны, не пылятся и не теряются.

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Автор:
Евгения Сухова
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