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Делаю это в июле – и морковь растет ровной и сочной: секреты получения идеальных корнеплодов — рекомендации агронома

Опубликовано: 9 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Делаю это в июле – и морковь растет ровной и сочной: секреты получения идеальных корнеплодов — рекомендации агронома
Делаю это в июле – и морковь растет ровной и сочной: секреты получения идеальных корнеплодов — рекомендации агронома
Городовой ру
Как добиться шикарного урожая моркови

Морковь — одна из наиболее востребованных сельскохозяйственных культур. Этот неприхотливый овощ пользуется заслуженной популярностью у огородников.

Морковь не требует сложного ухода, однако в июле ей необходимо уделить особое внимание. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по агротехническим мероприятиям, которые приведут к получению высокого урожая корнеплодов.

Правила ухода

В начале июля крайне важно провести тщательную прополку и прореживание моркови. Это обеспечит правильное формирование корнеплодов, предотвращая их искривление из-за конкуренции с соседними растениями. Оптимальное расстояние между растениями должно составлять не менее 7 сантиметров.

Чем подкормить

Помимо этого, в этот период морковь остро нуждается в подкормках. В то время как ботва активно развивается, корнеплод уже начинает свой рост, что обуславливает потребность растения как в азоте, так и в фосфоре и калии. В июле рекомендуется вносить под морковь органические удобрения и комплексные составы.

Правильный полив

Морковь относится к влаголюбивым культурам, поэтому ее необходимо поливать теплой водой не реже одного раза в 3-4 дня.

Критически важно поддерживать оптимальный уровень влажности почвы, поскольку в противном случае качество корнеплодов, в частности их сахаристость и сочность, может быть существенно снижено.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам получить урожай корнеплодов, отличающихся идеальной формой, высокой сладостью и сочностью.

Ранее мы рассказали, как помочь томатам в жару.

Автор:
Ксения Давыдова
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