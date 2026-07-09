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В Петербурге временно изменят схемы движения автобусов №159, 281 и троллейбуса №39

Опубликовано: 9 июля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге временно изменят схемы движения автобусов №159, 281 и троллейбуса №39
фото legion-media
Как не попасть впросак с маршрутами

Лето в городе — время не только прогулок, но и дорожных работ. В ближайшие дни часть маршрутов в южной части Петербурга придётся пересмотреть: из‑за ремонта на Сызранской улице транспорт пойдёт в обход. Чтобы пассажиры не терялись в новых схемах, собрали главное — коротко и по делу.

Что меняется и когда

С 10 по 11 июля привычные пути автобусов № 159 и № 281 станут другими, а 11‑го числа к ним добавится корректировка троллейбуса № 39. Информация от СПб ГКУ «Организатор перевозок» — повод заранее подстроиться под перемены.

Новые схемы движения

  • 10 июля: автобусы № 159 и № 281 от проспекта Юрия Гагарина поедут через Благодатную, Свеаборгскую улицы и улицу Решетникова.
  • 11 июля: в том же направлении схема сохранится; обратно автобусы пойдут по улице Решетникова, улице Севастьянова и Благодатной улице.
  • 11 июля: троллейбус № 39 от метро «Электросила» проследует по улице Решетникова, улице Севастьянова и Благодатной улице.

Практический совет: как подстраховаться

Даже если маршрут кажется знакомым, в дни работ лучше:

  • проверить схему на сайте «Организатора перевозок»;
  • заложить лишние 10–15 минут на дорогу;
  • держать под рукой альтернативный вариант (метро, другой автобус).

Временные изменения — обычное дело при ремонте дорог. Если заранее свериться с обновлёнными маршрутами, поездка пройдёт спокойно, без спешки и лишних нервов. Город старается держать пассажиров в курсе, а от нас требуется лишь немного внимания к деталям.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему на бирже обвалились продажи бензина из Белоруссии.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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