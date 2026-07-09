В Петербурге временно изменят схемы движения автобусов №159, 281 и троллейбуса №39

Лето в городе — время не только прогулок, но и дорожных работ. В ближайшие дни часть маршрутов в южной части Петербурга придётся пересмотреть: из‑за ремонта на Сызранской улице транспорт пойдёт в обход. Чтобы пассажиры не терялись в новых схемах, собрали главное — коротко и по делу.
Что меняется и когда
С 10 по 11 июля привычные пути автобусов № 159 и № 281 станут другими, а 11‑го числа к ним добавится корректировка троллейбуса № 39. Информация от СПб ГКУ «Организатор перевозок» — повод заранее подстроиться под перемены.
Новые схемы движения
- 10 июля: автобусы № 159 и № 281 от проспекта Юрия Гагарина поедут через Благодатную, Свеаборгскую улицы и улицу Решетникова.
- 11 июля: в том же направлении схема сохранится; обратно автобусы пойдут по улице Решетникова, улице Севастьянова и Благодатной улице.
- 11 июля: троллейбус № 39 от метро «Электросила» проследует по улице Решетникова, улице Севастьянова и Благодатной улице.
Практический совет: как подстраховаться
Даже если маршрут кажется знакомым, в дни работ лучше:
- проверить схему на сайте «Организатора перевозок»;
- заложить лишние 10–15 минут на дорогу;
- держать под рукой альтернативный вариант (метро, другой автобус).
Временные изменения — обычное дело при ремонте дорог. Если заранее свериться с обновлёнными маршрутами, поездка пройдёт спокойно, без спешки и лишних нервов. Город старается держать пассажиров в курсе, а от нас требуется лишь немного внимания к деталям.
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