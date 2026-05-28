Погода сходит с ума: Заполярье теплее Москвы, а юг России зальёт дождями — неутешительный прогноз синоптиков

Погода в Европейской части России продолжает стремительно меняться. Ведущий специалист "Метеоновостей" Алла Сергеева рассказала, что мощный циклон усилит своё влияние сразу на несколько регионов страны, принеся резкое похолодание, затяжные дожди, грозы и сильный ветер.

Центральная Россия: осень вместо конца мая

Наиболее заметное похолодание ожидается в центральной части России. В Москве после холодных четверга и пятницы воздух лишь немного прогреется к выходным: в субботу — до +16 градусов, в воскресенье — максимум до +18.

При этом дожди сохранятся практически до начала июня, а ночами температура местами будет опускаться до +2…+8 градусов.

Северо-Запад: медленное возвращение тепла

На северо-западе страны циклон постепенно начнёт ослабевать. В Санкт-Петербурге к последним выходным мая температура может подняться до +19 градусов, однако кратковременные дожди всё ещё сохранятся.

Поволжье и Урал: жара окончательно ушла

Поволжье и Предуралье полностью потеряют майскую жару. Температура в ближайшие дни окажется ниже климатической нормы.

В Нижнем Новгороде в конце недели ожидается около +16 градусов, в Самаре — до +19, в Саратове — около +18, а в Волгограде воздух остынет до +17 градусов.

Юг России: курортам не до отдыха

Холод доберётся и до южных регионов страны. На Черноморском побережье ожидаются ливни, грозы и сильный ветер.

В Сочи температура опустится до +17 градусов, погода будет пасмурной и дождливой.

Заполярье удивит аномальным теплом

На фоне общего похолодания неожиданным исключением станет Заполярье. В Ненецком автономном округе температура поднимется до аномальных +27 градусов.

