Встреча с ними может закончиться плачевно: названы самые опасные морские обитатели Таиланда - важно знать каждому

Какие морские обитатели Таиланда представляют большую опасность для человека

Таиланд отлично подходит для отдыха на пляжах и купания. При нахождении в водоемах важно не забывать о внимательности, так как в теплых морях живут опасные существа. От каких морских обитателей нужно держаться подальше?

Мурена

Legion-Media

Мурены не нападают на человека просто так, но атака возможна, если рыба посчитает, что вы находитесь на ее территории. Укус мурены часто сравнивают с собакой, так как рыба впивается в плоть мертвой хваткой.

Морской еж

Legion-Media

Морские ежи чаще всего находятся на глубине, но иногда их выносит ближе к берегу, поэтому на иглокожего легко наступить. Укол вызывает сильную боль, тошноту, анемию, хоть и не является смертельным.

Крылатка

Legion-Media

Считается очень опасной рыбой из-за ядовитых шипов, которые находятся на конце плавников. Недружелюбный контакт с этой рыбой может привести не только к потере сознания, но и гибели.

Скорпена

Legion-Media

Эту рыбу называют "скорпионом" из-за ядовитых шипов-отростков, содержащих огромную дозу нейротоксина. Контакт с ядовитой рыбой чаще всего заканчивается фатально.

Бородавчатка

Legion-Media

"Рыба отлично маскируется на песчаном дне, а затем нападает на мелких сородичей. Токсины в иглах на ее плавниках вызывают сильнейшую боль, шок, паралич и некроз тканей. Если не ввести противоядие в течение нескольких минут после встречи с этим монстром, последствия могут быть фатальными", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Опыт автора

"Когда я отдыхала в Таиланде, то не раз видела рядом с берегом морских ежей. Старалась внимательно следить, куда я наступаю, что помогло избежать беды. Советую и вам при заходе в воду не расслабляться", - заявила Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Где находится самый красивый город русского Юга.

Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".

В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.