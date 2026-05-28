Встреча с ними может закончиться плачевно: названы самые опасные морские обитатели Таиланда - важно знать каждому
Таиланд отлично подходит для отдыха на пляжах и купания. При нахождении в водоемах важно не забывать о внимательности, так как в теплых морях живут опасные существа. От каких морских обитателей нужно держаться подальше?
Мурена
Мурены не нападают на человека просто так, но атака возможна, если рыба посчитает, что вы находитесь на ее территории. Укус мурены часто сравнивают с собакой, так как рыба впивается в плоть мертвой хваткой.
Морской еж
Морские ежи чаще всего находятся на глубине, но иногда их выносит ближе к берегу, поэтому на иглокожего легко наступить. Укол вызывает сильную боль, тошноту, анемию, хоть и не является смертельным.
Крылатка
Считается очень опасной рыбой из-за ядовитых шипов, которые находятся на конце плавников. Недружелюбный контакт с этой рыбой может привести не только к потере сознания, но и гибели.
Скорпена
Эту рыбу называют "скорпионом" из-за ядовитых шипов-отростков, содержащих огромную дозу нейротоксина. Контакт с ядовитой рыбой чаще всего заканчивается фатально.
Бородавчатка
"Рыба отлично маскируется на песчаном дне, а затем нападает на мелких сородичей. Токсины в иглах на ее плавниках вызывают сильнейшую боль, шок, паралич и некроз тканей. Если не ввести противоядие в течение нескольких минут после встречи с этим монстром, последствия могут быть фатальными", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Опыт автора
"Когда я отдыхала в Таиланде, то не раз видела рядом с берегом морских ежей. Старалась внимательно следить, куда я наступаю, что помогло избежать беды. Советую и вам при заходе в воду не расслабляться", - заявила Полина Аксенова.
