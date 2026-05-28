Городовой / Новости Петербурга / Синоптики обещают 10 градусов в дефиците: Петербург примеряет арктический холод и ждет возвращения весны
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Из вагона — сразу в салон: в Петербурге запустили доппоезда на Троицу и синхронизировали 18 маршрутов Новости Петербурга
«Дух игры» против больших денег: Кержаков рассказал, как один свисток и миллионы ломают футбол Новости Петербурга
Как справиться с ревностью: Фридрих Ницше дал мудрый совет 2 века назад — заменит 100 сеансов у психолога Полезное
Парковка за 351 тысячу и час в небе за 217: из чего складывается «золотой чек» гостя ПМЭФ Новости Петербурга
90 миллиардов на пути к Кудрово: почему старые тоннели и новые цены сдвинули метро на 8 лет Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Синоптики обещают 10 градусов в дефиците: Петербург примеряет арктический холод и ждет возвращения весны

Опубликовано: 28 мая 2026 09:10
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Синоптики обещают 10 градусов в дефиците: Петербург примеряет арктический холод и ждет возвращения весны
Синоптики обещают 10 градусов в дефиците: Петербург примеряет арктический холод и ждет возвращения весны
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Погода в Северной столице пока не становится теплее. 

В Санкт-Петербург внезапно вернулась осень. Вместо привычного майского тепла город накрыло холодом и серыми тучами. Сейчас погода на 10 градусов ниже нормы.

Это значит, что на улице должно быть почти +20, а по факту — едва дотягивает до +8.

Откуда пришел холод

Как сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, всему виной мощный циклон, который сейчас кружит над Республикой Коми.

Петербург оказался в его «тылу». Из-за этого к нам беспрепятственно затекает ледяной воздух прямиком из Арктики. Полярные ветры буквально выдувают остатки тепла с берегов Невы.

Что за окном сегодня

Сегодня в Петербурге выше +7…+9° ждать не стоит. В Ленобласти ситуация чуть лучше — местами до +11°, но это слабое утешение. Весь день небо будет затянуто плотными облаками.

Пройдут дожди, так что без зонта лучше не выходить. Ветер северо-западный, довольно резкий, поэтому ощущаться будет еще холоднее.

Дома тоже не согреться

Главная проблема таких аномалий — отопление, его уже отключили. Из-за сырости и низкой температуры на улице стены быстро остывают.

Жителям города снова пришлось доставать теплые пижамы и доставать обогреватели.

Есть ли надежда на пятницу?

Завтра станет капельку теплее, но кардинально ничего не изменится. В пятницу днем обещают около +9…+11°. Дожди не прекратятся, хотя станут менее затяжными.

Солнце пока прячется, так что настраиваемся на «лондонский» режим и ждем настоящего конца мая.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда ждать потепления в Петербурге.

Новости Петербурга