Синоптики обещают 10 градусов в дефиците: Петербург примеряет арктический холод и ждет возвращения весны
В Санкт-Петербург внезапно вернулась осень. Вместо привычного майского тепла город накрыло холодом и серыми тучами. Сейчас погода на 10 градусов ниже нормы.
Это значит, что на улице должно быть почти +20, а по факту — едва дотягивает до +8.
Откуда пришел холод
Как сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, всему виной мощный циклон, который сейчас кружит над Республикой Коми.
Петербург оказался в его «тылу». Из-за этого к нам беспрепятственно затекает ледяной воздух прямиком из Арктики. Полярные ветры буквально выдувают остатки тепла с берегов Невы.
Что за окном сегодня
Сегодня в Петербурге выше +7…+9° ждать не стоит. В Ленобласти ситуация чуть лучше — местами до +11°, но это слабое утешение. Весь день небо будет затянуто плотными облаками.
Пройдут дожди, так что без зонта лучше не выходить. Ветер северо-западный, довольно резкий, поэтому ощущаться будет еще холоднее.
Дома тоже не согреться
Главная проблема таких аномалий — отопление, его уже отключили. Из-за сырости и низкой температуры на улице стены быстро остывают.
Жителям города снова пришлось доставать теплые пижамы и доставать обогреватели.
Есть ли надежда на пятницу?
Завтра станет капельку теплее, но кардинально ничего не изменится. В пятницу днем обещают около +9…+11°. Дожди не прекратятся, хотя станут менее затяжными.
Солнце пока прячется, так что настраиваемся на «лондонский» режим и ждем настоящего конца мая.
