В РЖД дали однозначный ответ: можно ли сидеть на нижней полке, если билет куплен на верхнюю

Новые правила в поездах РЖД удивили россиян.

В российских поездах продолжают действовать обновлённые правила для пассажиров верхних и нижних полок. Именно из-за них всё чаще возникают конфликты в вагонах.

Кто хозяин нижней полки

Главное правило осталось прежним: место принадлежит тому, кто купил билет. Пассажира нельзя выгнать с его законной полки или заставить уступить место без согласия.

Однако есть важное исключение.

С 1 сентября 2023 года пассажиры верхних полок получили официальное право пользоваться столиком внизу для приёма пищи.

Это разрешено только в определённые часы:

утром — с 07:00 до 10:00 (до 30 минут)

днём — с 12:00 до 15:00 (до 1 часа)

вечером — с 19:00 до 21:00 (до 30 минут)

В это время пассажир с нижней полки обязан предоставить доступ к столику. Если возникает конфликт, можно обратиться к проводнику или начальнику поезда.

Как делят багаж

Место под нижней полкой сначала занимает владелец нижнего места. Если пространство остаётся, туда можно поставить вещи соседа сверху.

У пассажиров верхних полок есть преимущество на третью багажную полку, если она предусмотрена в вагоне.

Можно ли поменяться местами

Самостоятельно пересаживаться нельзя, особенно в купе, где верхние и нижние места стоят по-разному. Для официального обмена нужно переоформлять билет и доплачивать разницу в цене.

