Теперь как в отеле: в РЖД представили купе нового поколения — с душем и двухметровыми полками

РЖД впервые показали обновлённый спальный вагон-купе.

На недавней выставке РЖД представили новые вагоны-купе. Главное изменение заметно сразу: в каждом купе теперь только две полки длиной до двух метров. Высокие пассажиры наконец смогут вытянуться в полный рост и забыть о неудобных поездках.

Нюансы в интерьере

Интерьер сделали в светлых тонах с чёрными глянцевыми вставками. Многие сравнили дизайн с дорогими яхтами и современными отелями. Но основной упор сделали не только на внешний вид, а на комфорт и хранение вещей.

Для пассажиров предусмотрели отдельные ниши, шкафчики, антресоли для багажа и даже место под спортивный инвентарь.

Оснащение тоже впечатляет: сенсорное управление светом и климатом, USB-разъёмы, розетки, сейфы и выдвижные экраны. В вагоне даже появилась душевая кабина, а также фен, утюг и гладильная доска — раньше о таком в российских поездах можно было только мечтать.

Честно о минусах

Однако без претензий не обошлось. Некоторые посетители выставки пожаловались на слишком высокие антресоли и неудобные дверцы шкафов. А при разложенных диванах высоким людям всё ещё может быть тесновато.

В РЖД уже пообещали доработать конструкцию с учётом замечаний. Первые 28 модернизированных вагонов планируют выпустить уже к концу года.

