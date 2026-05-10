Ледяная Нева, жесткие кровати и кофейные платья: как жили ученицы Смольного

Это был первый в России крупный государственный проект женского образования.

Представьте Россию XVIII века. Если вы родились в дворянской семье, ваша судьба предрешена: удачно выйти замуж, рожать детей и следить за хозяйством. Образование? Максимум — немного французского и умение вышивать крестиком.

Но в 1764 году императрица Екатерина II решила: хватит это терпеть. Она подписала указ о создании Смольного института. Это была настоящая революция. Впервые государство взялось за воспитание женщин всерьез.

Зачем забирать детей из семьи на 12 лет?

Идея принадлежала Ивану Бецкому, соратнику императрицы. Он верил, что можно создать «новую породу людей». План был жестким: девочек забирали в институт совсем крохами — в 5–6 лет.

Родители давали расписку, что не будут требовать дочь назад до окончания учебы. Целых 12 лет девочка жила в закрытом мире.

Домой на каникулы не отпускали. Родня могла видеться с ученицами только в специальные дни и под присмотром педагогов.

Кофейницы, синявки и белые дамы

Всех воспитанниц делили по возрастам. Чтобы не путаться, им ввели строгий дресс-код:

Младшие (5–8 лет) носили платья кофейного цвета. Их так и называли — «кофейницы».

Вторые (9–12 лет) ходили в голубом.

Третьи (13–15 лет) — в сером.

Старшие (16–18 лет) носили белые платья.

Белый цвет символизировал чистоту и переход во взрослую жизнь. Именно выпускниц в белом мы видим на знаменитых картинах Дмитрия Левицкого.

Спартанские условия: холодная вода и жесткие кровати

Если вы думаете, что «благородные девицы» купались в роскоши, то вы ошибаетесь. Быт в Смольном был суровым.

Холод. В спальнях температура редко поднималась выше 14–15 градусов. Гигиена. Умывались только холодной водой из Невы. Сон. Твердые кровати с жесткими матрасами.

Дисциплина была железной. Зато телесные наказания (порка), обычные для мужских кадетских корпусов, здесь были строго запрещены.

Самым страшным наказанием считалось, если классная дама приколет к платью провинившейся грязный чепчик или заставит обедать стоя.

Чему учили будущих жен?

Программа была насыщенной. Девочки учили Закон Божий, русский и иностранные языки (французский был обязательным), арифметику, историю и географию. Но упор делали на «изящные искусства»: танцы, музыку, рисование и светские манеры.

Интересный факт: при Екатерине девушек учили даже физике и архитектуре. Императрица хотела, чтобы женщина могла поддержать любой разговор с ученым мужем. Позже, при других правителях, программу упростили, сделав ее более «домашней».

Реформы Ушинского: от «кукол» к знаниям

В середине XIX века в Смольный пришел великий педагог Константин Ушинский. Он пришел в ужас: девушки жили в вакууме и почти не знали реальной жизни.

Ушинский сократил срок обучения, разрешил каникулы и ввел учебники на русском языке. Он хотел, чтобы выпускница могла не только танцевать менуэт, но сама заработать на хлеб, сообщает Фоксворд.

Конец эпохи

Смольный институт проработал 153 года. Его история закончилась вместе с Российской империей. В 1917 году здание захватили большевики.

Вместо бальных платьев там появились шинели и винтовки. В бывших залах для танцев Ленин провозглашал советскую власть.

Сегодня в Смольном сидит губернатор Санкт-Петербурга. Но стены здания до сих пор помнят тысячи «смолянок», которые когда-то мечтали здесь о любви, учили французские глаголы и боялись строгих классных дам.

