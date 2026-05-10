В какую сумму обойдется поездка в Баку на 4 дня - расчет на одного человека: советы для экономии бюджета

Когда речь заходит об отдыхе в Азербайджане, то большинство туристов отдают предпочтение именно Баку. Во сколько обойдется поездка в этот город? Автор на портале "ПСЖР" Людмила Кантузова съездила в Баку и подсчитала все расходы.

Билеты

За билеты в обе стороны россиянка потратила 25 400 рублей. Из Санкт-Петербурга в Баку был выбран прямой рейс, а обратно - с пересадками. Чем больше пересадок вы совершаете, тем дешевле будут билеты. Из аэропорта до города можно добраться на такси или общественном транспорте. Второй вариант будет дешевле, так как на него уйдет не более 270 рублей.

Проживание

Путешественница остановилась в маленьком отеле в Старом городе, стоимость оказалась весьма выгодной. За 4 ночи проживания с завтраком пришлось отдать всего 7000 рублей. Размещение в историческом квартале подойдет для тех туристов, которые любят изучать улицы, посещать достопримечательности.

Кафе и рестораны

В Баку есть множество интересных мест для завтраков, обедов и ужинов. Поездка россиянки в Азербайджан выпала на священный месяц Рамадан, но местные заведения продолжали работать в обычном режиме, что особенно порадовало. За 4 дня туристка отдала 15 000 рублей на походы в заведения. Она старалась завтракать в кофейне, ужинать в ресторанах.

Достопримечательности, которые стоит посетить

Дворец Ширваншахов . Это место является бывшей резиденцией правителей. Вход сюда стоит около 1054 рублей.

. Это место является бывшей резиденцией правителей. Вход сюда стоит около 1054 рублей. Музей ковра . Здание выглядит как свернутый ковер, из-за чего уже издалека привлекает внимание. Стоимость посещения: около 659 рублей.

. Здание выглядит как свернутый ковер, из-за чего уже издалека привлекает внимание. Стоимость посещения: около 659 рублей. Фуникулер . Позволяет взглянуть на город с высоты птичьего полета. Цена: около 88 рублей.

. Позволяет взглянуть на город с высоты птичьего полета. Цена: около 88 рублей. Центр Гейдара Алиева. Здесь можно увидеть экспозиции о культуре Азербайджана. Вход обойдется примерно в 439 рублей.

Сувениры

"Я не любитель восточных сладостей, но обещала домашним привезти гостинцы на пробу. Пошла за ними в магазин Baklava Sweet Home: набрала там бакинской пахлавы и шекербуров, традиционных сладких пирожков с миндалём и сахаром, где-то на 105 AZN (около 4 611 RUB)", - сообщила путешественница.

Итог

Поездка на четыре дня в Баку обошлась россиянке в 56 100 рублей. При этом во время отдыха она себя ни в чем не ограничивала. Если экономить, то стоимость получится еще ниже.

