1 л под куст – и розу не остановить: эта подкормка сотворит настоящее чудо – бутоны будут размером с тарелку
Цветение роз летом представляет собой великолепное. Для обеспечения обильного и здорового цветения необходимо поддерживать оптимальный световой и водный режимы, а также регулярно вносить подкормки. В летнее время растения особенно нуждаются в калии и фосфоре, которые способствуют формированию бутонов.
Делюсь простым рецептом приготовления питательной подкормки из крапивы. Для этих целей использую крапиву двудомную, которая известна высоким содержанием калия. В качестве дополнительного ингредиента рекомендую добавлять банановую кожуру, богатую минералами и микроэлементами.
Для приготовления удобрения измельчаю крапиву и заливаю тремя литрами воды, затем добавляю кожуру двух бананов. Полученную смесь настаиваю в течение двух суток. По истечении времени смесь процеживаю.
В результате получается эффективное удобрение, которое я рекомендую применять для подкормки цветов один раз в три недели.
