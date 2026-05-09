Без мангала и огня: готовлю шашлык как на природе дома — вкус не отличить

Иногда так хочется шашлык, но без мангала, углей и всей возни.

Есть хитрый способ приготовить шашлык дома: свинина в пергаменте в духовке. Получается очень сочно и ароматно. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

Свинина (шея) — 1 кг,

адыгейская соль — по вкусу,

смесь перцев — по вкусу,

приправа для шашлыка — по вкусу,

лук — 2 шт.,

соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала нарезаю свинину средними кусочками, как на классический шашлык. Добавляю соль, специи и тщательно перемешиваю руками, чтобы всё равномерно распределилось. Если мясо хорошее — достаточно дать ему отдохнуть 20-30 минут.

Если хочется более насыщенного вкуса — добавляю лук: либо натираю его в кашицу, либо режу полукольцами и хорошо мну руками. В таком маринаде мясо спокойно выдерживает 2-3 часа в холодильнике.

Далее беру форму и выстилаю её пергаментом с запасом, чтобы потом можно было закрыть мясо сверху. Лёгкое сминание бумаги — маленький лайфхак: так она лучше ложится и не скользит.

Выкладываю мясо (без лука), накрываю вторым слоем пергамента и плотно заворачиваю края — получается почти герметичный конверт.

Сначала отправляю в духовку при 180-200°C примерно на 25-35 минут. За это время мясо доходит внутри, становится мягким и сочным.

Затем аккуратно открываю пергамент, увеличиваю температуру до 210-230°C и запекаю ещё 10-15 минут — до румяной корочки.

Примерное время приготовления: 1 час

