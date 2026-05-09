Кабачки ещё никогда не были такими вкусными: хрустящая вкуснятина с сыром — хоть на праздник, хоть на ужин

Опубликовано: 9 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Эта закуска влюбляет в себя с первого укуса.

Иногда один удачный рецепт способен полностью изменить отношение к привычным продуктам. Эти кабачковые палочки — именно такой случай. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.,
  • пармезан — небольшой кусочек,
  • чеснок — 2-3 зубчика,
  • панировочные сухари,
  • соль, специи — по вкусу

Приготовление

Очищаю кабачки от кожицы, разрезаю вдоль и убираю семена. Затем нарезаю их на аккуратные палочки — примерно одинакового размера, чтобы они равномерно приготовились.

Перекладываю в миску, слегка сбрызгиваю растительным маслом и добавляю специи. Сюда же отправляю натёртый пармезан и чеснок, пропущенный через пресс.

Добавляю панировочные сухари, солю по вкусу и тщательно перемешиваю, чтобы каждая палочка была покрыта ароматной смесью.

Выкладываю кабачки на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекаю в разогретой до 200°C духовке около 20 минут — до румяной, аппетитной корочки.

Подаю горячими — особенно вкусно со сметаной или греческим йогуртом.

Примерное время приготовления: 30 минут

