Кабачки ещё никогда не были такими вкусными: хрустящая вкуснятина с сыром — хоть на праздник, хоть на ужин
Иногда один удачный рецепт способен полностью изменить отношение к привычным продуктам. Эти кабачковые палочки — именно такой случай. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Шеф-повар Василий Емельяненко".
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.,
- пармезан — небольшой кусочек,
- чеснок — 2-3 зубчика,
- панировочные сухари,
- соль, специи — по вкусу
Приготовление
Очищаю кабачки от кожицы, разрезаю вдоль и убираю семена. Затем нарезаю их на аккуратные палочки — примерно одинакового размера, чтобы они равномерно приготовились.
Перекладываю в миску, слегка сбрызгиваю растительным маслом и добавляю специи. Сюда же отправляю натёртый пармезан и чеснок, пропущенный через пресс.
Добавляю панировочные сухари, солю по вкусу и тщательно перемешиваю, чтобы каждая палочка была покрыта ароматной смесью.
Выкладываю кабачки на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекаю в разогретой до 200°C духовке около 20 минут — до румяной, аппетитной корочки.
Подаю горячими — особенно вкусно со сметаной или греческим йогуртом.
Примерное время приготовления: 30 минут
