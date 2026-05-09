Из 60 сразу в 45: визуальная подтяжка лица за одну минуту – хитрый трюк в укладке волос

Опубликовано: 9 мая 2026 14:07
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Такая прическа визуально сделает вас моложе

Не все знают о том, что одним из ключевых аспектов визуального омоложения является направление укладки волос. Укладка локонов «от лица» способствует лифтингу скул и минимизирует выраженность носогубных складок. В то же время, пряди, закрученные внутрь, могут создавать эффект утяжеления.

Имидж-эксперт Монтсеррат Варела продемонстрировала наглядный пример, используя фотографии 86-летней актрисы Джейн Фонды. На одном изображении волосы актрисы уложены внутрь, на другом — приподняты, что явно демонстрирует разницу в восприятии возраста.

«Омоложение лица может быть достигнуто посредством контурной пластики или контуринга с использованием румян, однако данный приём с волосами является наиболее доступным и экономичным способом быстро достичь эффекта омоложения», — подчеркнула эксперт в своих публикациях в социальных сетях.

Рекомендации

Высокий начёс долгое время считался универсальным методом придания объёма волосам. Этот приём был особенно востребован в 90-е годы. В настоящее время он воспринимается как устаревший и может визуально добавлять возраст, пишет издание «Доктор Питер».

Густая прямая чёлка может «утяжелять» нижнюю челюсть и акцентировать внимание на мелких морщинах.

Длинные прямые волосы могут визуально увеличить возраст их обладательницы. Общеизвестно, что с течением времени волосы истончаются и становятся более хрупкими, и данная прическа способна лишь акцентировать этот аспект.

Челка-шторка

Такой стиль универсален и подходит для любого типа лица. Он способствует смягчению черт, придавая лицу более женственный и утонченный вид. Стилисты рекомендуют делать центральную часть несколько короче для предотвращения попадания прядей в глаза, в то время как боковые пряди могут быть немного длиннее скул.

Ключ к созданию моложавого образа часто заключается в естественности и динамичности прически. Жесткая фиксация лаком может придать возраст, тогда как легкая небрежность создает впечатление энергичности и свежести.

