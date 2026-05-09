Новая дорожка к истории: зачем деревьям на Елагином острове «одежда», а дворцу — новый водопровод

Подрядчику предстоит выполнить пятый этап работ по реставрации и ремонту здания.

Елагин дворец — это сердце одного из самых красивых парков Петербурга. Сейчас там начинается новый, пятый по счету этап реставрации.

Заглянем в подвал

На этот раз мастера займутся цокольным этажом. Раньше здесь располагались служебные помещения и легендарные кухни.

Чтобы здание жило долго, в нем полностью обновят «начинку»: проложат новые трубы, заменят электрику и установят современную пожарную систему.

Приятный бонус для посетителей — к дополнительному входу проложат новую парковую дорожку. Гулять по острову станет еще удобнее.

Деревья в «броне» и строгие правила

Работать на территории памятника ЮНЕСКО — огромная ответственность. Строителям запретили ставить бытовки на газонах или складировать там кирпичи.

Все деревья рядом со стройкой «оденут» в специальные защитные короба. Это поможет уберечь кору и ветки от случайных ударов, пишет sobaka.ru.

После завершения всех работ подрядчик обязан восстановить каждый вытоптанный клочок травы.

Дворец для любимой мамы

Елагин дворец — это подарок императора Александра I своей матери, Марии Федоровне. Она обожала проводить здесь лето. Здание построил великий Карл Росси в начале XIX века.

Интересный факт: Росси продумал всё до мелочей — от формы дверных ручек до рисунка паркета. Именно поэтому дворец называют «жемчужиной» русского классицизма.

Почти 100 лет, до самой революции, остров был закрытой летней резиденцией семьи Романов.

Что уже успели сделать

Реставрация дворца длится уже не первый год. Это кропотливый и очень дорогой процесс. За последние 15 лет специалисты успели:

починить кровлю и обновить фасады;

отремонтировать знаменитый пандус;

полностью восстановить интерьеры второго и третьего этажей.

Кстати, на втором этаже раньше находились жилые комнаты, а сейчас там часто проводят выставки и балы.

Почему это важно для города?

Елагин остров — это не просто парк, а музей под открытым небом. Реставрация цоколя — это не просто ремонт подвала. Это создание фундамента для полноценной работы всего музея.

После обновления здесь могут появиться новые выставочные залы или уютные пространства для посетителей.

Дворец становится не только красивым снаружи, но и современным, безопасным и удобным внутри. Прошлым летом парк на Елагином посетили сотни тысяч человек, и теперь их любимое место станет еще на шаг ближе к идеалу.