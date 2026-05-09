Почему в СССР жгли лавровый лист в квартире: сегодня этот способ снова стал популярным
Почему в СССР жгли лавровый лист в квартире: сегодня этот способ снова стал популярным

Опубликовано: 9 мая 2026 12:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Мало кто знает, зачем на самом деле нужно поджигать лавровый лист дома.

Лавровый лист есть почти на каждой кухне, но большинство используют его только для супов и маринадов. А ведь у него есть ещё одно неожиданное применение, которым пользовались ещё в древности.

Оказывается, обычный сухой лавровый лист может работать как натуральный освежитель воздуха. Причём без химии, аэрозолей и дорогих ароматизаторов.

Способ очень простой

Берут сухой лавровый лист, кладут его на блюдце, кусок фольги или другую жаропрочную поверхность и аккуратно поджигают край. Через пару секунд пламя тушат, чтобы лист начал медленно тлеть и выделять ароматный дым.

Уже через несколько минут в комнате меняется воздух. Запах жареной еды, сигарет, сырости или домашних животных становится заметно слабее. Эфирные масла лавра работают как природный дезодорант.

Но это ещё не всё. В эфирных маслах лаврового листа содержатся вещества с лёгким антибактериальным эффектом. Именно поэтому аромат лавра издавна считался очищающим. Кроме того, многие замечают, что запах помогает расслабиться, снять напряжение и даже облегчить дыхание при лёгкой заложенности носа.

Конечно, лавровый лист не заменит уборку и проветривание. Но как быстрый способ освежить квартиру — работает отлично.

