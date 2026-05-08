Новые правила для жильцов многоквартирных домов: с мая начнут штрафовать за эти нарушения
В мае 2026 года в России изменятся правила проживания в многоквартирных домах. Изменения коснутся сразу нескольких сфер: захламления балконов, шума и переделок жилья.
Контроль за шумом
Жалобы на шум теперь будут рассматривать оперативнее. При этом под штрафные санкции попадут не только ремонтные работы, но и регулярный шум от бытовых приборов.
Хлам на балконах
Эксперт по ЖКХ и юрист Константин Крохин напомнил, что в России запрещено захламлять балконы. Об этом говорят нормы противопожарной безопасности. Нельзя оставлять старую мебель, коробки и тряпки также в подъездах и лифтовых холлах. За это грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей.
За перепланировками будут следить
Ужесточается контроль за перепланировками без согласования. Любые изменения, которые касаются конструкции квартиры или инженерных систем, требуют предварительного согласования. В случае выявления нарушений владельца жилья могут обязать вернуть первоначальный вид квартиры.
