Часть России в мае накроет метель: в МЧС дали неутешительный прогноз
Опубликовано: 8 мая 2026 09:34
В регионах выпадет снег и пройдёт метель.
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупреждает о непогоде в северных районах региона.
Так, 8 мая на юге Таймыра, в Туруханском и Эвенкийском муниципальных округах ожидается шквалистый северо-западный ветер с порывами 15-25 м/с, а также метель.
Местами возможны осадки в виде мокрого снега.
МЧС порекомендовало без лишней необходимости не выходить на улицу, а также не прятаться вблизи заборов или рекламных щитов. Сотрудники службы посоветовали переждать непогоду внутри зданий.
Напомним, переменчивая погода и похолодание ждёт всю территорию России. Ранее мы писали о том, что температурных рекордов в мае больше не будет.