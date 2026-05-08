Часть России в мае накроет метель: в МЧС дали неутешительный прогноз
Часть России в мае накроет метель: в МЧС дали неутешительный прогноз

Опубликовано: 8 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Legion-Media
В регионах выпадет снег и пройдёт метель.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупреждает о непогоде в северных районах региона.

Так, 8 мая на юге Таймыра, в Туруханском и Эвенкийском муниципальных округах ожидается шквалистый северо-западный ветер с порывами 15-25 м/с, а также метель.

Местами возможны осадки в виде мокрого снега.

МЧС порекомендовало без лишней необходимости не выходить на улицу, а также не прятаться вблизи заборов или рекламных щитов. Сотрудники службы посоветовали переждать непогоду внутри зданий.

Напомним, переменчивая погода и похолодание ждёт всю территорию России. Ранее мы писали о том, что температурных рекордов в мае больше не будет.

