45 миллионов на кружевной металл: ограду Спаса на Крови отреставрируют к 2027 году
Санкт-Петербург готовится к масштабному обновлению своих главных достопримечательностей. В центре внимания — ажурная ограда Спаса на Крови. Рассказываем, что именно изменят и сколько это стоит.
Русский музей объявил поиск мастеров для реставрации знаменитой ограды у Спаса на Крови, сообщает на сайте госзакупок.
Что известно о проекте:
- Цена вопроса: на все работы выделяют 45 миллионов рублей. Большая часть суммы уйдет на саму реставрацию.
- Сроки: подрядчика выберут уже в конце мая. А вот сама работа — дело долгое. Мастера должны закончить всё к декабрю 2027 года.
- Что сделают: сначала проведут научные исследования. Эксперты изучат каждый изгиб металла, чтобы восстановить его в первозданном виде.
Интересный факт: эту ограду создал архитектор Альфред Парланд — тот же человек, что построил сам храм. Ее длина составляет более 200 метров, и она считается одной из самых красивых в Европе.
Дом Зингера: новая медная «чешуя»
Другой важный проект касается Дома Зингера на Невском проспекте, где находится «Дом книги». Здание ждет серьезное обновление кровли.
Главные фишки реставрации:
- Особая черепица: крышу покроют новой медью. Использовать будут необычную технологию — «Бобровый хвост». Это чешуйчатое покрытие, которое изготовят по индивидуальным лекалам.
- Экспертиза: КГИОП уже одобрил проект. Специалисты внимательно изучили состояние здания, чтобы ремонт не повредил его историческому облику.
Для обычного туриста или петербуржца это значит, что скоро мы увидим любимые места без строительных сеток.
Город вкладывает большие деньги, чтобы сохранить «ту самую» атмосферу Петербурга, за которой сюда едут со всего мира.
