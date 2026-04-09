Городовой / Город / КГИОП одобрил реставрацию Конюшенного ведомства: двор, еда и выставки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

КГИОП одобрил реставрацию Конюшенного ведомства: двор, еда и выставки

Опубликовано: 9 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Объект приспособят под современное использование.

В Санкт-Петербурге КГИОП выдал разрешение на реставрацию комплекса Конюшенного ведомства, расположенного на одноименной площади. Об этом сообщили в Смольном.

Планы реставрации

Комплекс адаптируют для современного применения: 60% площадей отдадут под общественные зоны, а 40% — под объекты общественного питания.

Предусмотрено восстановление двух флигелей до первоначальных размеров, обустройство открытого центрального двора и гастрономической прогулочной зоны, а также создание выставочных пространств.

Проект подготовило архитектурное бюро «Студия 44».

История ансамбля

Формирование комплекса Конюшенного ведомства началось в 1720-х годах по проекту Н. Ф. Гербеля. В 1817–1823 годах его реконструировал В. П. Стасов, а в 2001 году здания получили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью