КГИОП одобрил реставрацию Конюшенного ведомства: двор, еда и выставки

В Санкт-Петербурге КГИОП выдал разрешение на реставрацию комплекса Конюшенного ведомства, расположенного на одноименной площади. Об этом сообщили в Смольном.
Планы реставрации
Комплекс адаптируют для современного применения: 60% площадей отдадут под общественные зоны, а 40% — под объекты общественного питания.
Предусмотрено восстановление двух флигелей до первоначальных размеров, обустройство открытого центрального двора и гастрономической прогулочной зоны, а также создание выставочных пространств.
Проект подготовило архитектурное бюро «Студия 44».
История ансамбля
Формирование комплекса Конюшенного ведомства началось в 1720-х годах по проекту Н. Ф. Гербеля. В 1817–1823 годах его реконструировал В. П. Стасов, а в 2001 году здания получили статус объекта культурного наследия федерального значения.