КГИОП одобрил реставрацию Конюшенного ведомства: двор, еда и выставки

Объект приспособят под современное использование.

В Санкт-Петербурге КГИОП выдал разрешение на реставрацию комплекса Конюшенного ведомства, расположенного на одноименной площади. Об этом сообщили в Смольном.

Планы реставрации

Комплекс адаптируют для современного применения: 60% площадей отдадут под общественные зоны, а 40% — под объекты общественного питания.

Предусмотрено восстановление двух флигелей до первоначальных размеров, обустройство открытого центрального двора и гастрономической прогулочной зоны, а также создание выставочных пространств.

Проект подготовило архитектурное бюро «Студия 44».

История ансамбля

Формирование комплекса Конюшенного ведомства началось в 1720-х годах по проекту Н. Ф. Гербеля. В 1817–1823 годах его реконструировал В. П. Стасов, а в 2001 году здания получили статус объекта культурного наследия федерального значения.