Трудолюбие против урожая: есть ли польза от муравьев на участке

Это древнейшие насекомые с нами давно, но нужно ли от них избавляться?

Муравьи есть на каждом участке. Многие привыкли считать их полезными «санитарами». Но так ли это на самом деле, когда речь идет о грядках и плодовых деревьях?

Агроном Елизавета Тихонова объяснила "Городовому" стоит ли избавляться от трудолюбивых насекомых на огороде.

Лес — не огород

В лесу муравьи действительно приносят пользу. Они утилизируют павших насекомых и очищают территорию. Но на даче всё иначе.

Наши садовые муравьи — это совсем другие виды. Они не занимаются «уборкой» территории. Их главная цель — выживание своей колонии за счет ваших растений.

Елизавета Тихонова Агроном "На участке от них пользы нет. Только то, что они собирают меленький мусор в одну кучу. Это муравьи, которые устраивают не подземные жилища, а надземные. Они нежелательны на участке, но ничего не сделаешь. Это очень древние существа. Поэтому мы не можем с ними справиться", - говорит эксперт.

Своя «ферма» на ваших розах

Главный вред от муравьев — это тля. Муравьи обожают сладкий сок, который она выделяет. Они буквально «пасут» её, как коров.

Защищают от божьих коровок, переносят на новые сочные побеги и даже прячут личинок тли в свои гнезда на зиму. Если вы видите муравьев на дереве — значит, там уже есть или скоро будет тля.

Бороться с тлей бесполезно, пока по стволам бегают её «охранники».

Проблемы с почвой и газоном

Говорят, что муравьи рыхлят землю. Это правда. Но делают они это там, где им удобно, а не там, где нужно вам.

"Муравьи делают это там, где вам её разрыхлять не нужно. Они вам разрыхлять будут на газоне. А где вам надо рыхлить, там они это делать не будут. Насекомые останутся там, где им удобно, а не нам", отмечает эксперт.

Они обожают строить гнезда в корнях кустарников или под клубникой. Корешки оголяются и засыхают.

Муравьи часто селятся прямо в середине газона. В итоге вместо ровной лужайки вы получаете некрасивые кочки.

Почва в местах их обитания закисляется. Большинству культурных растений это не нравится.

Они еще и сеют сорняки

Мало кто знает, но муравьи — отличные «сеятели». Они таскают семена в свои кладовые. По пути часто теряют их или просто бросают. Так по всему участку разносится чистотел и другие сорные травы. Вы пропалываете, а муравьи снова «сеют».

Где их можно оставить?

Избавиться от муравьев полностью невозможно. Они живут на Земле миллионы лет и очень живучи.

Если муравейник стоит где-то в дальнем углу участка, за забором или под старым пнем, который вам не мешает — оставьте их в покое. Где выгонять: Обязательно убирайте их из теплиц, с грядок, из-под корней молодых деревьев и подальше от фундамента дома.

