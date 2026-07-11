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Кормлю курочек только так – и яйцами обеспечиваю всех соседей: несутся как из пулемета

Опубликовано: 11 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Кормлю курочек только так – и яйцами обеспечиваю всех соседей: несутся как из пулемета
Кормлю курочек только так – и яйцами обеспечиваю всех соседей: несутся как из пулемета
Городовой ру
Правила кормления несушек

Специалисты в области птицеводства отлично знают, что продуктивность несушек напрямую зависит от качества их рациона. Недостаточное поступление необходимых питательных веществ сильно снижает показатели яйценоскости.

В связи с этим многие птицеводы активно применяют различные кормовые добавки с целью увеличения кладок яиц. Так, эксперты канала «Будни фермера» дали рекомендации по обогащению рациона птицы для стимуляции яйценоскости.

Для того, чтобы обеспечить птицу необходимыми элементами, необходимо комплексное питание, насыщенное максимальным количеством полезных веществ. Для достижения этой цели специалисты рекомендуют использовать многокомпонентные смеси.

Состав смеси:

  • 1 кг дробленой пшеницы,
  • 1 кг дробленого ячменя,
  • 0,5 кг пшеничных отрубей,
  • 0,5 кг подсолнечного жмыха.

Дополнительно следует ввести 0,5 кг костной муки, аналогичное количество кукурузы и небольшое количество серы.

Помимо этого, необходимо обеспечить постоянный доступ птицы к свежей питьевой воде. Кормить птицу нужно дважды в день.

Такой режим кормления способствует непрерывной яйценоскости, обеспечивая высокое качество и отличные вкусовые качества яиц.

Ранее мы рассказали, что можно добавить курам в подстилку.

Автор:
Ксения Давыдова
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