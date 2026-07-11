Город России, в котором деньги лежат под ногами: находится в 380 км от Москвы - что посмотреть

Уникальный город Липецкой области

На территории России есть множество интересных городов, в которых точно нужно побывать туристам. Некоторые из них славятся не только историческими достопримечательностями и вкусной кухней, но и другими ценностями.

Если окажетесь в Липецкой области, то обязательно загляните в уникальный город, в котором деньги буквально валяются под ногами. Речь идет о городе Елец.

Месторасположение

Город находится в 78 км от Липецка, в 380 км от Москвы. Елец расположен на реке Быстрая Сосна. Рядом с ним проходит федеральная трасса М4, поэтому добраться сюда можно будет на автобусе, собственном автомобиле.

Что посетить

Во время нахождения в городе необходимо обязательно заглянуть на главную пешеходную улицу (ул. Мира). Именно здесь можно увидеть деньги под ногами. Если вы внимательно присмотритесь к канализационным люкам, то можно будет заметить, что они сделаны в виде старинных монет.

На пешеходной улице получится найти 1 копейку 1869 года выпуска, 2 копейки 1908 года, 10 копеек 1870 года, 15 копеек 1913 года, полтину 1800 года. Власти реализовали эту идею осенью 2023 года, но до сих пор местная достопримечательность пользуется популярностью у туристов.

Впечатление путешественника

“Всегда говорю, что фантазия и выдумка важнее денег. Елец и тут сумел удивить! Вроде бы всё просто, но это тоже история. Согласитесь, что так гораздо интереснее, чем однотипные крышки. И, что важно, люки тут как детали, а не от того, что показать больше нечего. История в Ельце на каждом шагу — от храмов до Ильича и обратно”, - сообщил канал “ЖЖитель: путешествия и авиация”.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какой город назыавают "русским Барбизоном".